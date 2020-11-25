Ширвиндт с супругой экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт госпитализирован в одну из московских больниц с вирусной пневмонией. Детали произошедшего пока неизвестны.



Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое. Известно, что с ним госпитализировали и его жену Наталью. Несколько дней пара точно проведет в больнице.



Напомним, в августе состоялся серьезный скандал с участием Ширвиндта: произошла авария в Новгородской области, артист не выполнил требование "Уступи дорогу" и столкнулся с другим автомобилем. Тогда 86-летний руководитель Театра сатиры сделал заявление, что ничего страшного, на его взгляд, не произошло, так как все живы. Также Александр Анатольевич рассказал, что просто невовремя выехал из-за поворота и не заметил знак, но с другим участником ДТП они разошлись крайне мирно.



Многие обвинили артиста в нахождении за рулем в нетрезвом состоянии. Он вышел из себя, услышав это, и сказала, что люди раздувают, а это – "чушь собачья". Также ДТП прокомментировал и сын Александра Ширвиндта, сказав, что ничего не случилось, автомобили "просто поцеловались".

Во всей это ситуации многих смутила предыстория: известно, что Александр Ширвиндт был одним из немногих, кто защищал Михаила Ефремова, который устроил пьяное ДТП в центре Москвы. Он назвал виноватыми в этой аварии всех, кто когда-либо осуждал актера за пристрастие к алкоголю, но никак ему не помог.

