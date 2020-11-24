"Для Миши это будет ударом": жена Ефремова подала на развод

Осужденный на семь с половиной лет лишения свободы актер Михаил Ефремов находится на карантине в СИЗО №3 в Белгороде. Туда его этапировали из Москвы. На днях он исповедовался и причастился самому митрополиту Белгородскому и Староосколькому отцу Иоанну. Казалось бы, актер исправляется. Но его ждало новое потрясение.

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