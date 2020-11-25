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Шоу-бизнес

"Безумства и распускание рук": сбежавшая ведущая "Дом-2" откровенно об ужасах за кулисами шоу

Юлия Ефременкова. Фото: instagram.com/efremenkovvva
Юлия Ефременкова не одобряет поведение участников, которые дрались на телепроекте. Она сообщила, что ведущим приходилось находить оправдания для некоторых людях просто потому, что они были важны для продюсеров.
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Прошло достаточно много времени с тех пор, как Юлия Ефременкова перестала вести скандально известное шоу "Дом-2". Однако девушке все еще достаточно часто задают вопросы о проекте, на которые она охотно отвечает. По словам экс-ведущей, она никогда не поощряла никакие драки, но продюсеры часто указывали на конкретных людей и просили отстаивать их.

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Ефременкова рассказала, что ведущим приходится "не по собственной воле оправдывать безумства и распускание рук", если человек выгоден для проекта. Такие указания дает руководство, идти против которого никто не хочет. Это и есть причина, по которой ведущие выглядят не совсем выигрышно на лобном месте, "пытаясь оправдать то, что оправдать невозможно".

По мнению Юлии Ефременковой, самые скандальные участники являются удачей для проекта, потому что именно они поднимают рейтинги. Продюсеры "Дом-2" сами провоцируют их конфликты, а когда они становятся неинтересны, от них избавляются, "выбрасывают, как использованный материал".

Напомним, ранее сообщалось, что ведущая была уволена из скандального проекта после окончания рабочего контракта. Однако сама Юлия постоянно говорит о том, что ее взгляды серьезно расходились со взглядами руководства, поэтому она была вынуждена покинуть шоу. Однако поклонники уверены: Ефременкова просто очень обижена и пытается всячески задеть бывших коллег своими комментариями.



Автор: 25 ноября 2020, 11:47 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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