"Включал клипы Бузовой": Тарасов о страшных пытках на футбольных сборах

Прошло четыре года с того момента, как пути Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой разошлись. Однако футболист все еще вспоминает о прошлом и реагирует на критику со стороны ярых фанатов певицы. Теперь и главный тренер "Рубина" начал подшучивать над Тарасовым.

Ежедневно в личном блоге Дмитрия появляются яростные комментарии. Подписчики Ольги Бузовой считают, что именно ей футболист обязан известностью. Сам же спортсмен не согласен с подобными заявлениями. Ведь певица не устраивала мужчину в успешный клуб "Рубин".

По словам Тарасова, даже коллеги с юмором относятся к его прошлому. Вот и тренер команды Леонид Слуцкий частенько напоминает игроку о существовании экс-супруги.

"Последний раз я был в тренажерном зале, смотрел телевизор – а там идут клипы Ольги Бузовой. Я говорю: "Что это? Кто так сделал?". Выяснилось, что так меня злит Леонид Викторович. Абсолютно нормальные рабочие отношения", – отметил 33-летний спортсмен.

Напомним, за плечами Дмитрия Тарасова уже три брака. Первой избранницей игрока стала Оксана Пономаренко, подарившая ему дочь Ангелину. Стоит отметить, что Тарасов не общается с девочкой, мол, якобы этому препятствует ее мама.

Сейчас он счастлив вместе с Анастасией Костенко. Вице-мисс Россия 2014 года родила для футболиста двух прекрасных дочерей. Модель успевает не только следить за наследницами, но и строит карьеру.

Похоже, что переезд из столицы благоприятно повлиял на всех членов семьи футболиста. Сейчас звездная супруга пробует себя в роли ведущей на казанском телевидении. Анастасия Костенко рассказывает телезрителям о хоккее.