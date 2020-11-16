"Названивают бабы": Костенко взвыла из-за атаки на Тарасова

Дмитрий Тарасов и его жена достаточно часто попадают под горячую руку недоброжелателей. На этот раз все стало гораздо серьезнее.

Вчера жена футболиста записала целую серию историй в "Инстаграм". Обычно в таких количествах она посвящает контент только диалогу с поклонниками, но на этот раз обращение было к "хейтерам".

Недавно в сети были опубликованы личные данные Дмитрия Тарасова. Мошенники нашли номер его телефона и передали телеграм-каналу, название которого Анастасия раскрывать не стала. Все это было сделано, чтобы затравить Тарасова: банковская карта привязана к номеру, и мошенники выступили с ложной информацией и требованием переводить Дмитрию деньги, чтобы тот, наконец, начал платить алименты дочери.

На счет футболиста начали приходить небольшие денежные суммы с нелестными комментариями в его адрес. Жена заявила, что ее не интересуют мошенники, но потрясают люди, которым "нечем заняться". Анастасия сказала, что не поняла, почему, при таком раскладе, все стали присылать по рублю, если в сообщении речь шла о 15 миллионах.

Супруга Дмитрия Тарасова посоветовала всем тем, кто обрывает телефон Дмитрию, "заняться своей личной жизнью", а в случае, если они могут себе позволить раздавать деньги чужим людям – благотворительностью. Анастасия опубликовала данные сбора для девочки, которой в данный момент помогает сама.





