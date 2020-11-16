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"Названивают бабы": Костенко взвыла из-за атаки на Тарасова

Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94
Дмитрий Тарасов и его жена достаточно часто попадают под горячую руку недоброжелателей. На этот раз все стало гораздо серьезнее.
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Вчера жена футболиста записала целую серию историй в "Инстаграм". Обычно в таких количествах она посвящает контент только диалогу с поклонниками, но на этот раз обращение было к "хейтерам".

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Недавно в сети были опубликованы личные данные Дмитрия Тарасова. Мошенники нашли номер его телефона и передали телеграм-каналу, название которого Анастасия раскрывать не стала. Все это было сделано, чтобы затравить Тарасова: банковская карта привязана к номеру, и мошенники выступили с ложной информацией и требованием переводить Дмитрию деньги, чтобы тот, наконец, начал платить алименты дочери.

На счет футболиста начали приходить небольшие денежные суммы с нелестными комментариями в его адрес. Жена заявила, что ее не интересуют мошенники, но потрясают люди, которым "нечем заняться". Анастасия сказала, что не поняла, почему, при таком раскладе, все стали присылать по рублю, если в сообщении речь шла о 15 миллионах.

Супруга Дмитрия Тарасова посоветовала всем тем, кто обрывает телефон Дмитрию, "заняться своей личной жизнью", а в случае, если они могут себе позволить раздавать деньги чужим людям – благотворительностью. Анастасия опубликовала данные сбора для девочки, которой в данный момент помогает сама.


16 ноября 2020, 16:25 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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