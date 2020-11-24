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Коллеги молятся за онкобольную Заворотнюк: Всегда будет особенным человеком

Коллеги молятся за онкобольную Заворотнюк: Всегда будет особенным человеком

Анастасия Заворотнюк. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк пропала с радаров больше года назад – звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком головного мозга. Семья знаменитости предпочитает не комментировать ситуацию и не рассказывать о состоянии здоровья больной.
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Коллеги, друзья и те, кто когда-либо знал артистку, переживают. Актриса Лина Миримская пошла по стопам матери Ольги Блок-Миримской, которая много лет играла в "Табакерке". Раньше в этом театре служила и Анастасия Заворотнюк.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

По словам Лины, она часто приходила с мамой за кулисы, а также посещала шоу "Ледниковый период", когда его вела звезда "Моей прекрасной няни". Как отметила артистка, они были дружны с Настей.

К сожалению, ей сейчас не известно, как Заворотнюк себя чувствует, но они с коллегами молятся за ее здоровье. "Очень переживаем. Для нас она всегда будет особенным человеком – добрая душа", – отметила Миримская.

Напомним, недавно появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк готова выйти к публике. По слухам, актриса согласилась принять участие в шоу Андрея Малахова. Однако позднее дочь артистки резко отреагировала на подобные сообщения в прессе. Анна посоветовала поклонникам мамы не верить "всем этим газетенкам" и добавила, что семья по-прежнему придерживается "молчаливой" позиции.

Старшая наследница Анастасии Заворотнюк ведет активный блог в "Инстаграм". На девушку подписаны почти 150 тысяч пользователей. В своем аккаунте студентка делится секретами красоты и рассказывает истории из жизни, аккуратно обходя тему болезни матери.

Автор: 24 ноября 2020, 13:05 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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