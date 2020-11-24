Коллеги молятся за онкобольную Заворотнюк: Всегда будет особенным человеком

Коллеги, друзья и те, кто когда-либо знал артистку, переживают. Актриса Лина Миримская пошла по стопам матери Ольги Блок-Миримской, которая много лет играла в "Табакерке". Раньше в этом театре служила и Анастасия Заворотнюк.
По словам Лины, она часто приходила с мамой за кулисы, а также посещала шоу "Ледниковый период", когда его вела звезда "Моей прекрасной няни". Как отметила артистка, они были дружны с Настей.
К сожалению, ей сейчас не известно, как Заворотнюк себя чувствует, но они с коллегами молятся за ее здоровье. "Очень переживаем. Для нас она всегда будет особенным человеком – добрая душа", – отметила Миримская.
Напомним, недавно появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк готова выйти к публике. По слухам, актриса согласилась принять участие в шоу Андрея Малахова. Однако позднее дочь артистки резко отреагировала на подобные сообщения в прессе. Анна посоветовала поклонникам мамы не верить "всем этим газетенкам" и добавила, что семья по-прежнему придерживается "молчаливой" позиции.
Старшая наследница Анастасии Заворотнюк ведет активный блог в "Инстаграм". На девушку подписаны почти 150 тысяч пользователей. В своем аккаунте студентка делится секретами красоты и рассказывает истории из жизни, аккуратно обходя тему болезни матери.
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