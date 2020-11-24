Коллеги молятся за онкобольную Заворотнюк: Всегда будет особенным человеком

Анастасия Заворотнюк пропала с радаров больше года назад – звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком головного мозга. Семья знаменитости предпочитает не комментировать ситуацию и не рассказывать о состоянии здоровья больной.

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