"Жизнь очень суровая": дочь Заворотнюк о тяжелых испытаниях

Это связано с борьбой ее звездной матери с раком мозга. Болезнь Анастасии Заворотнюк заставила девушку иначе взглянуть на мир.
По словам Анны, 2020 год так ее изменил, что только сейчас дочь звезда сериала "Моя прекрасная няня" поняла – она выросла. Она отметила, что ее розовые очки разбились о скалы реалий. После тяжелых испытаний девушка почувствовала невероятную энергию и превратилась в "сильного духом человека".
Но главным в жизни она считает то, что рядом с ней находятся близкие. "Жизнь очень суровая штука", – констатировала наследница Анастасии Заворотнюк. Поэтому необходимо держать удары судьбы. Всем, кому сейчас нелегко, она пожелала огромного здоровья, счастья, душевного тепла, любви и силы духа. Также дочь знаменитости добавила, что в минуты отчаяния ей помогает микроблог, который она активно ведет.
Напомним, об онкологическом заболевании у Анастасии Заворотнюк стало известно в прошлом году. Семья и близкие заняли выжидательную позицию и не комментируют слухи о здоровье актрисы По последним данным, 49-летнюю артистку выписали после нескольких курсов лечения домой, и сейчас она находится в загородном доме в Подмосковье.
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