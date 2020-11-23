Дочь резко отреагировала на сообщение о появлении Заворотнюк на шоу у Малахова

Тяжелая болезнь российской актрисы Анастасии Заворотнюк наделала много шума в СМИ. В погоне за сенсацией журналисты освещали любой слух, касающийся жизни звезды телесериала "Моя прекрасная няня".
Уже на протяжении года светские обозреватели смакуют появившуюся информацию о том, что Заворотнюк готовится появиться в эфире программы на одном из федеральных каналов. Однако, если изучить хронологию новостей по данной теме, можно сделать вывод, что артистка больно уж долго собирается для посещения телестудии.
Поклонники знаменитости решили узнать у ее старшей дочери, действительно ли Заворотнюк появилась на канале "Россия 1" в программе Андрея Малахова. Анна Заворонюк сообщила в своем "Инстаграме", что эти данные являются неправдой. Наследница артистки призвала пользователей Сети не верить "всем этим газетенка". Семья Анастасии Заворотнюк по-прежнему воздерживается от каких-либо комментариев касательно происходящего, подчеркнула Анна.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что пресса распространяет информацию о появлении Заворотнюк в передаче "Прямой эфир" у Андрея Малахова. Основным подтверждением этому называли тот факт, что актриса поддерживает дружественные отношения с шоуменом. Каких-либо более весомых доказательств распространяющемуся слуху на данный момент нет.
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