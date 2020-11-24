"В больших и сильных парнях я вижу этих мальчиков": Эрнст рассказала о прощении мужчин

Последние четыре года принесли Софье и Константину троих наследников. Последнюю беременность артистка скрывала особенно трепетно и подтвердила журналистам информацию только тогда, когда стало совершенно невозможным скрывать живот под свободной одеждой.
Однако имя единственного сына до сих пор не раскрыто. Недавно звезда рассказала, что воспитание мальчика для нее сильно отличается от всего предыдущего опыта. Она сообщила, что ребенку никто не говорил, что плакать нельзя, но она видит, как он "не дает чувствам выходить наружу". Сын известных родителей с детства учится "быть бойцом в ситуациях, когда девочка поплачет и забудет". Софья Эрнст теперь "другими глазами взглянула на мужчин, и многое им простила, полностью их приняла".
При этом звезда старается уделять достаточно внимания и дочкам, учится хвалить их и не пропускает праздники. Софья рассказала, что недавно они были на дне рождении, и ведущий предложил детям выступить с каким-либо номером. Ее старшая дочь вызвалась читать стихи одной из первых, но забыла слова. Артистка успокоила малышку и сказала ей, что гордится ее смелостью, так как та попробовала. Просто теперь перед праздниками они будут повторять стихи, чтобы всем было хорошо и спокойно.
Такой здравый подход уже начал приносить свои плоды: у обоих супругов отличные отношения с детьми. Все выходные семья проводит вместе.
Популярные темы форума
Мне 49 лет понравился молодой парень
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Вы счастливы?
Собака
Кастовые отношения
А вы бы позволили выйти замуж за араба?
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
Противный привкус
Почему девушки выбирают постарше?