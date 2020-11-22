"Я люблю!": 73-летний Бари Алибасов готовится стать отцом

Летом Бари Алибасов отметил свой 73-й день рождения. Похоже, что по меркам музыкального продюсера, этот возраст можно считать самым подходящим для рождения детей. Еще одного звездного наследника музыканта выносит его новая невеста Виктория.
Отметим, что о возлюбленной народного артиста почти ничего неизвестно. Ярым поклонникам творчества Алибасова удалось выведать, что девушке 31 год. По данным адвоката Александра Бенхина, сейчас Виктория находится в статусе невесты Бари Каримовича. Свадьбу возлюбленные планируют отметить в январе.
Правозащитник добавил, что 9 декабря будет расторгнут брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной, а уже в начале 2021 года Алибасов-старший планирует бракосочетание со своей новой избранницей.
"Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, Спасибо. За то, что появилась в моей жизни!", – написал певец на своей странице.
Напомним, драма в семье Бари Алибасова с каждым днем только нарастает. Звездный адвокат стал яблоком раздора в отношениях композитора и его сына. К слову, Бари-младшего новости о женитьбе отца не обрадовали. Звездный наследник сетует, что Виктории от 73-летнего продюсера нужны только деньги.
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