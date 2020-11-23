Избитый Прилучный готовится к сложной операции

Накануне СМИ сообщили, что Павла Прилучного сильно избили в Калининграде. Представитель актера Екатерина Сычева позже подтвердила эту информацию. Кто именно напал на экс-супруга Агаты Муцениеце, неизвестно. Артист намерен рассказать о случившемся правоохранителям.
Вернувшись в Москву, избитый Прилучный самостоятельно обратился в больницу. Во время обследования врачи обнаружили, что у актера смещение скуловой кости и вывих нижней челюсти. Также на его теле имеются ссадины. Специалисты проведут операцию во вторник, 24 ноября.
Многие интернет-пользователи не удивлены, что Прилучный попал в такую ситуацию. Вспомнив его скандальный раз с Муцениеце, люди сделали вывод: у актера скверный характер, поэтому он вполне мог вступить в конфликт. К слову, снимок с изувеченной знаменитостью появился в Сети.
Напомним, Павел и Агата расторгли брак в начале лета этого года. Этому предшествовали заявления актрисы о домашнем насилии. По ее словам, Прилучный поднимал на нее руку и часто выпивал. Позже общественность заговорила о романе актера с Мирославой Карпович.
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