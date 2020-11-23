Место Маркл заняла другая: герцогиня забрала свои вещи из дома

После отъезда Меган и Гарри королева Елизавета оставила им коттедж в Виндзоре на случай, если они вдруг надумают вернуться. Но Меган маркл и слышать об этом не хочет. Она уступила жилище внучке Елизаветы принцессе Евгении, которая ждет ребенка, и ее супругу Джеку. Об этом говорится в официальном сообщении королевской семьи.
Вещи герцогов уже вывезли из особняка. делали это под покровом ночи, чтобы как привлекать как можно меньше внимания вездесущих папарацци.
О беременности внучки королевы Елизаветы стало известно в сентябре. Ребенок должен родиться в начале следующего года. Раньше семья жила в Кенсингтонском дворце. Теперь же, после прибавления, они обретут свое гнездышко в Виндзоре, заняв место Меган и Гарри.
К слову, Евгения и Джек уже успели пожить в особняке во время первой волны коронавируса. Они провели там весь карантин. Кстати, неподалеку от них живут родители Евгении.
Недавно вокруг Меган Маркл и принца Гарри разгорелся новый скандал. Обстоятельства вынудили их раскрыть правду и сознаться во лжи.
Популярные темы форума
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Мне 49 лет понравился молодой парень
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
У мужа не стоит
Вы счастливы?
Собака
Кастовые отношения
А вы бы позволили выйти замуж за араба?
Противный привкус
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?