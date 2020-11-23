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Место Маркл заняла другая: герцогиня забрала свои вещи из дома

Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи покинули Великобританию и оставили свои королевское обязанности. Герцогиня явно дала понять, что возвращаться не желает. Теперь ее место заняла другая принцесса.
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После отъезда Меган и Гарри королева Елизавета оставила им коттедж в Виндзоре на случай, если они вдруг надумают вернуться. Но Меган маркл и слышать об этом не хочет. Она уступила жилище внучке Елизаветы принцессе Евгении, которая ждет ребенка, и ее супругу Джеку. Об этом говорится в официальном сообщении королевской семьи.

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Меган Маркл актриса

Вещи герцогов уже вывезли из особняка. делали это под покровом ночи, чтобы как привлекать как можно меньше внимания вездесущих папарацци.

О беременности внучки королевы Елизаветы стало известно в сентябре. Ребенок должен родиться в начале следующего года. Раньше семья жила в Кенсингтонском дворце. Теперь же, после прибавления, они обретут свое гнездышко в Виндзоре, заняв место Меган и Гарри.

К слову, Евгения и Джек уже успели пожить в особняке во время первой волны коронавируса. Они провели там весь карантин. Кстати, неподалеку от них живут родители Евгении.

Недавно вокруг Меган Маркл и принца Гарри разгорелся новый скандал. Обстоятельства вынудили их раскрыть правду и сознаться во лжи.

Автор: 23 ноября 2020, 18:16 Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
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