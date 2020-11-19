Меган Маркл призналась в публичной лжи

Речь идет об официально сделанном заявлении герцогов Сассекских, касающемся книги "Обретая свободу" Омида Скоби и Кэролайн Дюран. В ней описывался путь Меган Маркл и принца Гарри от их знакомства до момента, когда они решили покинуть королевское семейство.
Данный "опус" подал пару в очень выгодном для них свете. В то время как члены монаршей династии Великобритании были выставлены негативно – как притеснители Меган Маркл. Книга наделала много шума.
Принц Гарри и Меган Маркл остались очень довольны публикацией, при этом клянясь, что ни в коей мере не причастны к созданию этого творения. Но недавно, в ходе процесса Меган Маркл против издания Mail on Sunday из-за публикации письма герцогини к ее отцу, супруге принца Гарри пришлось признаться во лжи и рассказать об участии в создании книги.
Дело в том, что адвокаты издания получили доказательство, что это именно она снабжала Скоби информацией, на которой он построил книгу. В итоге юристы выставили герцогиню врушкой.
И Меган Маркл решила их опередить. Она фактически признала себя источником информации для книги, направленной против королевского семейства. Хотя, чтобы не попасться, она передавала сведения не лично, а через одну из своих подружек.
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