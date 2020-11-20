Взбунтовавшаяся Кейт Миддлтон решила изменить королевские правила

Кейт Миддлтон продумала план на тот случай, когда она станет королевой Великобритании. Уже сейчас она хочет изменить некоторые нормы, которых придерживаются представители монаршей династии.

Кейт Миддлтон уже бунтует против ряда установок королевской семьи. В первую очередь герцогиня Кембриджская намерена изменить правило, согласно которому она будет чаще появляться на публике.

Отметим, что уже сейчас Кейт Миддлтон иногда можно заметить на различных мероприятиях без мужа – принца Уильяма, а это говорит о том, что она готовится занять место Елизаветы II. Принц Уильям станет королем Великобритании после своего отца – принца Чарльза. Вместе с тем королевой станет и Кейт Миддлтон.

Напомним, что с 1952 года королевой Великобритании является Елизавета II. На престол она взошла в 25-летнем возрасте. В этом году бабушке принца Уильяма исполнилось 94 года. Следующим престолонаследником будет принц Чарльз.

Как писали "Дни.ру", Кейт Миддлтон не ладит с Меган Маркл – женой принца Гарри с 2018 года. Бывшая актриса за день до своей свадьбы крупно поссорилась с Кейт. По слухам, это произошло во время примерки платья. Меган Маркл чем-то обидела дочь Кейт Миддлтон Шарлотту. Герцогине Кембриджской также досталось.

Неприязнь герцогинь друг к другу стала настолько невыносимой, что Меган и Гарри переехали в Виндзор. С того момента герцогиня Сассекская старается меньше общаться с Кейт Миддлтон. Несмотря на то, что Маркл отказалась от королевских обязанностей и теперь живет в США, она так и не помирилась с супругой Уильяма.