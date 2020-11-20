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Шоу-бизнес
Взбунтовавшаяся Кейт Миддлтон решила изменить королевские правила

Взбунтовавшаяся Кейт Миддлтон решила изменить королевские правила

Кейт Миддлтон. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Кейт Миддлтон продумала план на тот случай, когда она станет королевой Великобритании. Уже сейчас она хочет изменить некоторые нормы, которых придерживаются представители монаршей династии.
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Кейт Миддлтон уже бунтует против ряда установок королевской семьи. В первую очередь герцогиня Кембриджская намерена изменить правило, согласно которому она будет чаще появляться на публике.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Отметим, что уже сейчас Кейт Миддлтон иногда можно заметить на различных мероприятиях без мужа – принца Уильяма, а это говорит о том, что она готовится занять место Елизаветы II. Принц Уильям станет королем Великобритании после своего отца – принца Чарльза. Вместе с тем королевой станет и Кейт Миддлтон.

Напомним, что с 1952 года королевой Великобритании является Елизавета II. На престол она взошла в 25-летнем возрасте. В этом году бабушке принца Уильяма исполнилось 94 года. Следующим престолонаследником будет принц Чарльз.

Как писали "Дни.ру", Кейт Миддлтон не ладит с Меган Маркл – женой принца Гарри с 2018 года. Бывшая актриса за день до своей свадьбы крупно поссорилась с Кейт. По слухам, это произошло во время примерки платья. Меган Маркл чем-то обидела дочь Кейт Миддлтон Шарлотту. Герцогине Кембриджской также досталось.

Неприязнь герцогинь друг к другу стала настолько невыносимой, что Меган и Гарри переехали в Виндзор. С того момента герцогиня Сассекская старается меньше общаться с Кейт Миддлтон. Несмотря на то, что Маркл отказалась от королевских обязанностей и теперь живет в США, она так и не помирилась с супругой Уильяма.

Автор: 20 ноября 2020, 17:28 Источник: Us Weekly ✓ Надежный источник
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