Телевидение должно меняться: Лоза предложил себя вместо Киркорова на "Голубом огоньке"

Юрий Лоза считает, что руководителям телеканалов давно пора понять, что пришло время менять тактику. Музыкант предлагает позвать его выступить на новогодних телепередачах, и тогда репертуар заезженных программ оживет.
Автор песни про плот грустит из-за того, что вот уже 15 лет никак не может наладить контакт с телеканалами и поработать в праздничные дни. артист уверен, что людям надоело смотреть на одни и те же лица за новогодним столом, пишет ФАН.
Складывается ощущение, что звезды поют сами для себя. Получается, что на экране люди смотрят на какие-то междусобойчики звезд. То, что авторы программ плевать хотели на мнение народа, уже и так понятно.
"Киркоров поет Баскову про Баскова. Ну и Басков поет для Киркорова – про Киркорова. Это своя тусовка. Свой междусобойчик, не имеющий никакого отношения к остальной стране", – разозлился Лоза.
Ранее "Дни.ру" писали, что у Юрия Лозы могут отобрать дом, который он построил на арендованной земле.
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