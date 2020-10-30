На семью Лозы обрушилось несчастье

Актриса Евгения Лоза сообщила трагическую новость. У нее умерла бабушка.

Артистка рассказала о потере близкого человека в своем инстаграм-аккаунте. Как оказалось, на похороны звезда сериалов прилетела в Краснодарский край.

"Без бабули в станице Кущевская стало пусто", – поделилась 36-летняя Евгения Лоза. Поклонники выразили слова соболезнования знаменитости и пожелали набраться сил, чтобы пережить это тяжелое время.

"Самые глубокие соболезнования, Женечка. Так тяжело это принять... Держись, милая. Бабулечке вашей самая светлая память и Царствие Небесное", – написал один из фолловеров. Отметим, что перед смертью бабушки на Евгению Лозу обрушились и другие неприятности.

Похоже, в жизни актрисы наступила темная полоса. Недавно она развелась с мужем, актером Антоном Батыревым, затем разбила машину в аварии, а теперь еще и потеряла родственницу. Будем надеяться, что на этом череда печальных событий в жизни кинозвезды прекратится.

Напомним, ранее подписчики разузнали, что новую пассию Антона Батырева зовут Анна. С Евгений Лозой артист расстался недавно. А ведь именно ради нее он бросил предыдущую жену и сына. Тогда коллеги познакомились на съемках сериала "На качелях судьбы" и полюбили друг друга.