Дрожжина напала на Грачевского с грязными обвинениями в любви к малолеткам

Находящаяся с мужем под следствием артистка Наталья Дрожжина окончательно поссорилась с Борисом Грачевским. Женщина решила решила отомстить режиссеру за то, что оказалась у него в немилости после громкого скандала с семьей покойного коллеги Алексея Баталова.

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