Дрожжина напала на Грачевского с грязными обвинениями в любви к малолеткам

Актриса была удивлена резкой перемене во взглядах Бориса Грачевского на ситуацию вокруг нее с супругом. Теперь она вспоминает о старом друге лишь плохое.
От обиды Наталья Дрожжина выложила все, что знает о создателе "Ералаша". "Малолетки – это его конек", – заявила артистка в шоу "Новые русские сенсации" на канале НТВ. По ее словам, режиссер приходил с совсем юными девушками на премии. Дрожжина заверила, что у нее даже фото имеется.
Однако Борис Грачевский на беспочвенные обвинения внимания старается не обращать. Он отметил, что никогда не стал бы отпускать в адрес Натальи Дрожжиной злобных шуток и колкостей. Режиссер добавил, что ему есть, чем заняться и общаться с оскандалившейся парой он не собирается.
Напомним, что сейчас Наталья Дрожжина и Михаил Цивин находятся под следствием. По словам супругов, у них был уговор с женой Алексея Баталова – Гитаной Леонтенко. Известная пара обязалась ухаживать за ней и ее больной дочерью – Марией. Подписав все необходимые документы, они принялись помогать семье артиста, но позже были обвинены в краже имущества и денежных средств.
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