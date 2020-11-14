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"Подло и гнусно": Мишулина разразилась гневной отповедью из-за Дрожжиной и Цивина

Карина Мишулина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com.
Актриса высказалась о ситуации, которая развернулась вокруг Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина. Карина Мишулина выступила в поддержку четы.
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На днях продюсер Марк Рудинштейн рассказал журналистам, что Наталья Дрожжина и ее избранник пытались втереться в доверие к семье Спартака Мишулина. Дескать, супруги положили глаз на имущество легендарного актера.

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 Карина Спартаковна Мишулина

Карина Спартаковна Мишулина актриса

Дочь Спартака Мишулина, Карина, опровергла заявление продюсера. Актриса разразилась гневной отповедью в личном аккаунте в "Фейсбук".

"Мне страшно и стыдно за людей, которые смеют лгать, подло и гнусно и прикрываться нашим именем! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – сказала Мишулина.

Наследница советской звезды подчеркнула, что мало знакома с Марком Рудинштейном. Продюсер никогда не был вхож в их дом.

Карина пристыдила журналистов, которые не обратились к ней за комментарием. СМИ, по словам актрисы, "собирают ложь и грязь" в недостоверных источниках.

Карина Мишулина сообщила, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин никогда не покушались на принадлежащие ее семье блага. Наоборот, в трудный час супруги пришли на помощь Мишулиным, поддержали их. Актриса благодарна Михаилу Семеновичу и Наталье Георгиевне.

"А желтушникам и лжецам я желаю не поскользнуться на собственном вранье!" – эмоционально высказалась Карина Мишулина. Также знаменитость напомнила о существовании уголовного наказания за клевету.

Автор: 14 ноября 2020, 14:24 Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ГостьЯ
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Ну враньем только Мишулина могла отличиться. Вспомним ее разговоры с матами и придумками, как обмануть общественность.
Так что пусть молчит уж в тряпочку. Праведница, тоже мне.
Гость
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А как нападали и оскорбляли сына Спартака? Забыли? О какой порядочности говорит?
1

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