"Подло и гнусно": Мишулина разразилась гневной отповедью из-за Дрожжиной и Цивина

На днях продюсер Марк Рудинштейн рассказал журналистам, что Наталья Дрожжина и ее избранник пытались втереться в доверие к семье Спартака Мишулина. Дескать, супруги положили глаз на имущество легендарного актера.
Дочь Спартака Мишулина, Карина, опровергла заявление продюсера. Актриса разразилась гневной отповедью в личном аккаунте в "Фейсбук".
"Мне страшно и стыдно за людей, которые смеют лгать, подло и гнусно и прикрываться нашим именем! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – сказала Мишулина.
Наследница советской звезды подчеркнула, что мало знакома с Марком Рудинштейном. Продюсер никогда не был вхож в их дом.
Карина пристыдила журналистов, которые не обратились к ней за комментарием. СМИ, по словам актрисы, "собирают ложь и грязь" в недостоверных источниках.
Карина Мишулина сообщила, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин никогда не покушались на принадлежащие ее семье блага. Наоборот, в трудный час супруги пришли на помощь Мишулиным, поддержали их. Актриса благодарна Михаилу Семеновичу и Наталье Георгиевне.
"А желтушникам и лжецам я желаю не поскользнуться на собственном вранье!" – эмоционально высказалась Карина Мишулина. Также знаменитость напомнила о существовании уголовного наказания за клевету.
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