Панкратов-Черный встал на защиту Дрожжиной и Цивина в вопросе ворованного наследства

Актер Александр Панкратов-Черный не верит заявлению вдовы Алексея Баталова Гитаны Леонтенко. Она обвинила Дрожжину и Цивина в том, что они отобрали у нее и больной ДЦП дочери наследство.
По ее словам, они втерлись в доверие к семье и вместо обещанной заботы о семье после смерти актера Алексея Баталова присвоили их имущество – квартиры и деньги на счетах. Дрожжина и Цивин напротив утверждают, что вдова Баталова добровольно подписала договор, никакого обмана не было. С их слов, семья заключила с ними сделку для того, чтобы не делить наследство с еще одной дочерью Алексея Баталова.
Панкратов-Черный считает всю историю с обвинениями выдумкой. Он уверен, что Баталов хорошо относился к друзьям. Поэтому новости о краже наследства шокировали его.
"От Гитаны я не ожидал такого поворота. Сначала подписала договор ренты, а потом вдруг подает в суд", – приводит слова Панкратова-Черного Teleprogramma.pro.
Так или иначе, у следствия своя версия произошедшего. Оно считает, что актер Алексей Баталов под влиянием обвиняемых перед смертью подписал доверенность об управлении его имуществом. Так он пытался оградить жену и дочь от проблем. Но деньги и имущество пока не дошли до них.
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