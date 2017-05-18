Самые сексуальные участницы Comedy club

Сегодня участнице Comedy club Марине Кравец исполнилось 33 года. Девушка известна не только своими филигранными актерскими способностями, прекрасным голосом и чувством юмора, но и эффектной внешностью. Без сомнений, все артистки комедийного шоу талантливы и красивы как на подбор. Dni.ru подобрали фото самых ярких представительниц юмористической передачи.