Самые сексуальные участницы Comedy club

Сегодня участнице Comedy club Марине Кравец исполнилось 33 года. Девушка известна не только своими филигранными актерскими способностями, прекрасным голосом и чувством юмора, но и эффектной внешностью. Без сомнений, все артистки комедийного шоу талантливы и красивы как на подбор. Dni.ru подобрали фото самых ярких представительниц юмористической передачи.
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