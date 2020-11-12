"Дальше существовать не может": участница Comedy Woman шокировала поклонников

По словам Марии Кравченко, шоу давным-давно "истощило свои ресурсы". Выяснилось, что это произошло еще в прошлом году. Однако съемочная команда Comedy Woman решила не устраивать официальное закрытие передачи.
Сейчас программа находится в замороженной стадии, что не исключает вероятность ребрендинга. Премьера женского юмористического шоу состоялась в далеком 2008 году. Тогда артистки даже не могли себе представить, что смогут так долго занимать лидирующие позиции на телевидении.
"Нас собрали в декабре, и продюсер сообщил нам, что в том формате, в котором шоу подошло к последним съемкам, оно дальше существовать не может", – ответила артистка.
Мария Кравченко добавила, что последние съемки прошли крайне тяжело. Девочки не осознавали, что после нескольких часов работы в студии им придется выстраивать свою карьеру с нуля. Несмотря на оптимистичные прогнозы, Кравченко даже разрыдалась в такси, когда возвращалась со съемок заключительного выпуска Comedy Woman.
Стоит отметить, что некоторые коллеги Марии до сих пор находятся в депрессии и не выходят на связь. Похоже, что не только зрители потеряли одно из комедийных шоу. Участницы проекта лишились стабильного дохода и постоянного места работы из-за прогрессивного решения продюсеров.
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