"С ним очень комфортно": подозреваемая в романе с Харламовым актриса сделала признание

Актриса рассказала, что не была знакома с Харламовым до съемок "Гусара". Однако сразу призналась, что Гарик произвел на нее крайне положительное впечатление и покорил прекрасным чувством юмора. Она назвала его человеком "мегапозитивным", простым, открытым и искренним.
Также Екатерина Ковальчук отметила, что Гарик Харламов "прекрасный актер" и "с ним очень комфортно на площадке и в жизни". Она рассказала, что в отношения любит, чтобы мужчина была главным, "пусть рулит", а она занимает "женскую позицию".
Напомним, журналисты приписали актерам роман после того, как пара якобы была замечена на отдыхе в Сочи. Многие отмечали, что новая избранница, ко всему прочему, просто копия экс-супруги Гарика Кристины Асмус, что только подливает масло в огонь.
Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году, а через год у них родилась дочь Настя. В 2020 году пара объявила о завершении их отношений и официальном разводе. Резидент Comedy Club рассказывал, что между ним и актрисой нет совершенно никакой вражды, они сразу решили, что все пройдет спокойно и по закону, затем они разойдутся, но останутся друзьями. Именно поэтому бывшие супруги одновременно сообщили о решении в социальных сетях, чтобы не было никаких домыслов.
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