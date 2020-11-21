"Мы не просто пара на льду": Соловьев раскрыл истинные чувства к Бузовой

21 ноября в эфир выйдет очередной выпуск шоу "Ледниковый период", в котором станет ясно, продолжат ли Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев участие в проекте. А пока журналисты опубликовали интервью с фигуристом. Он объяснил, почему многие видят, как между ним и телеведущей "летят искры".

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