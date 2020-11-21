"Мы не просто пара на льду": Соловьев раскрыл истинные чувства к Бузовой

Выступив с очередным номером, Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев стали номинантами на вылет из проекта. Члены жюри достаточно низко оценили способности телеведущей. Когда что-то идет не так, как задумывалось, поп-дива поддается эмоциям и без стеснения плачет.
В беседе с журналистами Дмитрий признался, что не может привыкнуть к слезам Ольги, но все-таки старается ее успокаивать. Когда Бузова начинает нервничать, фигурист напоминает ей, кто согласился на участие в "Ледниковом периоде". Соловьев отметил: телеведущая нисколько не переигрывает с эмоциями, она на самом деле такой человек.
Когда пара выходит на лед, то поклонники начинают подозревать: их связывает нечто большее, чем просто участие в проекте. Соловьев признался, что между ним и Ольгой на самом деле есть химия, но это не любовные отношения. То, что видят зрители во время их выступления, – просто хорошо сыгранные роли.
"Мы не просто пара на льду. Мы стараемся создать мир и за пределами катка. Чтобы люди видели, насколько мы вовлечены в процесс", – сказал Дмитрий.
Спортсмен уже связан близкими отношениями с девушкой. Избранница не ревнует Соловьева к Бузовой, поскольку понимает, что ее возлюбленный – настоящий профессионал.
Также Дмитрий не стал скрывать: он принимает участие в проекте не только ради удовольствия, но и ради денег. Однако опыт спортсмен назвал главной ценностью "Ледникового периода"
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