"А где же музыка?": Собчак неожиданно начала петь

Журналистка добавила, что государство не имеет права лишать телезрителей "бала сатаны" в такую волшебную ночь. Похоже, что Ксения Собчак изучила всю подноготную традиционных концертных программ.
Подобное заявление было связано с трогательной речью Валерия Меладзе. Певец посетовал, что ничего не остается, как бойкотировать съемки "голубых огоньков", чтобы привлечь внимание общественности к плачевному финансовому состоянию народных артистов.
По мнению музыканта, подобная практика повлияла бы на смягчение ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции. Собчак же поспешила дать собственную оценку сложившейся ситуации.
Ксения записала песню, посвященную несправедливым запретам. Журналистка даже составила собственный прогноз. Если верить Собчак, то без всеми любимого новогоднего шоу, зрители еще больше расстроятся.
"Как Гринч Меладзе праздник наш крадет. Ты услышь, Валера, нас услышь. Есть елка, оливье, шампэйн, а где же музыка?", – запела телеведущая.
Теперь ярым фанатам остается только гадать, к чему приведут дальнейшие указания органов власти. Несмотря на финансовые проблемы народных артистов, федеральные каналы во всю готовятся к съемкам "огоньков".
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