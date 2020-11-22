"Просто раздел и разул": вскрылась горькая правда о разводе Ольги Кабо

Знаменитость переживает очень сложный период. В браке с бизнесменом они прожили более 11 лет. Казалось бы, ничто не предвещало беды. Но в октябре этого года стало известно о разводе пары.
Приятельница сообщила, что сейчас Ольга Кабо отвоевывает у бывшего возлюбленного свою жилплощадь. "Муж ее просто раздел и разул", – констатировала она. Знаменитость рассчитывала на сильное и надежное мужское плечо, а получила головную боль.
По ее словам, когда-то артистка отдала свои две квартиры супругу для развития его бизнеса. Потом она купила еще одну – в браке. Однако приобретала Ольга Кабо ее для себя. Вдруг у предпринимателя возникли проблемы, стали копиться долги. И эту квартиру жены теперь 60-летнему Разгуляеву можно было бы использовать для их погашения.
Напомним, Никулинский суд Москвы 30 октября расторг его брак с актрисой Ольгой Кабо. Сын пары остался жить с матерью. За некоторое время до этого Разгуляева суд признал банкротом. Его задолженность по кредитам составила более 360 миллионов рублей.
Как писали "Дни.ру", Ольга Кабо и Николай Разгуляев поженились 19 марта 2009 года. А 31 июля 2012-го у них родился сын Дмитрий. От первого мужа, бизнесмена, Эдуард Василишина, развод с которым развод был оформлен в 2004, у актрисы есть 22-летняя дочь Татьяна.
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