"Просто раздел и разул": вскрылась горькая правда о разводе Ольги Кабо

Подруга поделилась подробностями расставания 52-летней Ольги Кабо с мужем Николаем Разгуляевым. По словам женщины, супруг намерен отобрать у звезды квартиру.

Знаменитость переживает очень сложный период. В браке с бизнесменом они прожили более 11 лет. Казалось бы, ничто не предвещало беды. Но в октябре этого года стало известно о разводе пары.

Приятельница сообщила, что сейчас Ольга Кабо отвоевывает у бывшего возлюбленного свою жилплощадь. "Муж ее просто раздел и разул", – констатировала она. Знаменитость рассчитывала на сильное и надежное мужское плечо, а получила головную боль.



По ее словам, когда-то артистка отдала свои две квартиры супругу для развития его бизнеса. Потом она купила еще одну – в браке. Однако приобретала Ольга Кабо ее для себя. Вдруг у предпринимателя возникли проблемы, стали копиться долги. И эту квартиру жены теперь 60-летнему Разгуляеву можно было бы использовать для их погашения.

Напомним, Никулинский суд Москвы 30 октября расторг его брак с актрисой Ольгой Кабо. Сын пары остался жить с матерью. За некоторое время до этого Разгуляева суд признал банкротом. Его задолженность по кредитам составила более 360 миллионов рублей.

Как писали "Дни.ру", Ольга Кабо и Николай Разгуляев поженились 19 марта 2009 года. А 31 июля 2012-го у них родился сын Дмитрий. От первого мужа, бизнесмена, Эдуард Василишина, развод с которым развод был оформлен в 2004, у актрисы есть 22-летняя дочь Татьяна.

