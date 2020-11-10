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Появились новые детали развода Кабо с мужем: Долгов на 362 миллиона рублей

Появились новые детали развода Кабо с мужем: Долгов на 362 миллиона рублей

Ольга Кабо. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супругов Ольгу Кабо и Николая Разгуляева считали идеальной семьей. Они роскошно жили и часто появлялись на красных дорожках, но год назад пара перестала выходить вместе в свет.
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Тогда же поползли слухи о том, что у них не все гладко. 30 октября, в день 60-летия бизнесмена, суд развел супругов после 11 лет брака. Поклонники были сильно удивлены этой новостью, однако вскоре в прессу начала просачиваться информация о причинах расставания пары.

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Оказалось, что незадолго до развода Николай Разгуляев объявил себя банкротом. Напомним, девять лет назад предприниматель вместе с товарищами организовал фирму по ремонту и обслуживанию автотранспорта. Затем основал бизнес, связанный с программированием. Ольга Кабо ни в чем не нуждалась – семья жила в загородном доме, регулярно отдыхала на курортах и в целом выглядела примерной.

Около года назад актриса перестала появляться с мужем на мероприятиях. По слухам, именно тогда у него как раз начались проблемы с бизнесом. Незадолго до официального расставания арбитражный суд Москвы признал Николая Разгуляева банкротом. Как оказалось, у него накопились огромные долги – 362 миллиона рублей.

Выяснилось, что предприниматель объяснил свою неплатежеспособность несколькими причинами, одной из которых стала безуспешная бизнес-деятельность. Он попросил выставить имущество на реализацию за долги.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Николая Разгуляев был не самым хорошим отчимом. Он неоднократно позволял себе пошлые шутки в адрес старшей дочери Ольги Кабо Татьяны Василишиной. По слухам, дело ограничивалось не только сальными комплиментами, но и приставаниями.

Автор: 10 ноября 2020, 14:11 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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Кабо расплылась от публичных ласк Сухорукова

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