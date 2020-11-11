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"Высказала ему в глаза все свое презрение": подробности драматичного развода Кабо

Ольга Кабо. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красивая история любви актрисы театра и кино Ольги Кабо и миллиардера Николая Разгуляева 30 октября завершилась разводом и разделом имущества. У бывших супругов есть общий сын Виктор. Знакомые с нравом отца ребенка подозревают, что мужчина будет бороться за абсолютного единоличного воспитания сына-подростка. Ясновидящая, медиум, менталист Мирослава Коллавини рассказала, почему Ольге Кабо нужно быть готовой к серьезным испытаниям.
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"Николай Разгуляев – очень жесткий и даже жестокий человек. И далеко не святой, – полагает медиум. – Я бы сказала больше, но боюсь его. Ведь он наверняка будет мстить Ольге, которая поняла его сущность и не побоялась высказывать ему в глаза свое презрение. Ольга первая разорвала эти тяжелые отношения с Разгуляевым, а мужчины его типа такого не прощают. Его большие деньги способны на многое"

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"В начале следующего года Николай Разгуляев напомнит о себе – боюсь, захочет воспитывать ребенка единолично, – продолжает ясновидящая. – Найдет он и причину и способ отомстить Ольге, которая разорвала отношения с ним. А мужчины его типа такого не прощают".

Напомним, Ольга Кабо и Николай Разгуляев поженились 19 марта 2009 года. А 31 июля 2012-го у них родился сын Дмитрий. От первого мужа, бизнесмена, Эдуард Василишина, развод с которым развод был оформлен в 2004, у актрисы есть 22-летняя дочь Татьяна. В 2007 году сыграла главную роль в фильме "Дюймовочка", за которую получила несколько кинонаград.

Автор: 11 ноября 2020, 14:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

50-летняя Ольга Кабо оказалась красивее молодой иностранной актрисы

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