"Прекратите себя так вести": Дибров опозорил Шпицу на глазах у миллионов

Звезда сериала "Молодая гвардия" поведала, что любит играть роли девушек "с огоньком", а вот романтические роли ей не нравятся. Также в ходе разговора с ведущим Катерина Шпица рассказала, что во время карантинных ограничений из-за коронавируса много времени провела с семьей и "оторвалась" на кухне. Она готовила разнообразные блюда и не ограничивалась в рационе. Актриса даже попробовала кое-что из кухней народов мира.
Дмитрий Дибров решил подколоть девушку и спросил, "Неужели существует так много рецептов яичницы?". Шпица покраснела и сделала недовольное лицо. Такой юмор пришелся ей явно не по душе. В ответ она поспешила парировать, что мол отлично готовит. Потом она перешла в наступление и на колкую шутку пригрозила, что если Дмитрий Дибров не прекратит так себя вести, то никогда не пригласит его к себе на фирменный борщ.
Так или иначе, теперь остается только гадать, что станет с отношениями Диброва и Шпицы. Конечно, актриса смеялась и улыбалась во время эфира, однако ушла с программы она с неприятным осадком. Кто знает, специально это сделал Дибров или случайно, но время не повернуть вспять.
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