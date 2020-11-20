"Да, это страшно": Бузова откровенно о состоянии сраженной инсультом сестры

Сестра Ольги Бузовой рассказала, чьл у нее случился инсульт, поэтому она долго не выходила на связь с поклонниками. Певица также поделилась эмоциями.



Телеведущая рассказала, что ей пришлось пережить, пока младшая сестра Анна находилась в больнице. "Да, это страшно, за эти недели я узнала все об этой болезни", – отметила она в своем инстаграм-аккаунте. Звезда изучила все про недуг. В первые дни она просто не могла поверить в случившееся.

По словам Ольги Бузовой, сейчас ее 32-летняя сестра на стадии восстановления и реабилитации. Знаменитость отметила, что Анна не любит афишировать личную жизнь, поэтому предпочитала все это время хранить молчание. Ольга также призналась, что, несмотря на непростые отношения между ними, всегда готова ее поддержать.

"Она – моя любовь", – заявила Ольга Бузова. Певица трогательно обратилась к родственнице, пожелав ей скорейшего выздоровления и попросила прощения за то, что не смогла уберечь от несчастья. По словам теледивы, если бы у нее была такая возможность, она бы на себя взяла всю ее боль.

Напомним, поклонники пришли от новости в шок. Их поразило, что девушка, которая ведет здоровый образ жизни, слегла с инсультом. "Какой кошмар! В таком молодом возрасте", "Это ужасно", "Инсульт? У девушки, у которой в жизни все прекрасно?! Ну я тогда не знаю...", – написали пользователи Сети.

