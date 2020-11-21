56-летняя Азиза заявилась на новогоднюю программу без нижнего белья

Певица Азиза приняла участие в записи праздничного шоу. Звезда предстала в дерзком образе.



Для съемок артистка выбрала очень откровенное ультракороткое черное платье. Оно едва прикрывало прелести исполнительницы и плотно облегало ее фигуру.

Звезда выложила фото в свой инстаграм-аккаунт. При этом певица Азиза дала понять, что под нарядом на ней не было нижнего белья. Многие поклонники восхитились образом знаменитости и были поражены ее смелостью. Они отметили, что в свои годы артистка потрясающе выглядит и может похвастаться отличной стройной фигурой, которой позавидуют и 30-летние девушки.

"Такое может себе позволить лишь сильная женщина! Азиза всегда славилась эпатажными поступками, но чтобы так! Она себя переплюнула", "Статуэтка! Вы красивая женщина, вам наверно это говорили миллионы раз! Но я сказала еще раз!"– высказались фолловеры в комментариях к посту артистки.

Однако нашлись и те подписчики, которые считают, что певица Азиза зря в таком возрасте настолько оголяется и уж тем более не носит нижнего белья. Сама же исполнительница внимательно следит за своей внешностью и делает все для того, чтобы сохранить стройную фигуру и молодое лицо.

