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Азиза о жутком происшествии в пятницу 13-го: Я сидела в луже крови, оказалась моя

Азиза о жутком происшествии в пятницу 13-го: Я сидела в луже крови, оказалась моя

Азиза. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вечер минувшей пятницы для Азизы закончился плачевно. Певица получила серьезную травму. О жутком инциденте она рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта.
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Азиза сообщила, что на прошлой неделе к ее дому начала подходить собака, нерадивые хозяева которой живут в соседнем селе. Животное голодало, поэтому певица решила его подкармливать. В пятницу, 13 ноября, пес снова пришел к воротам. Артистка впустила собаку во двор переночевать.

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Пес ринулся к воде и стал жадно пить, после чего зарычал и кинулся на собаку певицы по кличке Рики. Недолго думая, Азиза бросилась разнимать животных, но пострадала сама. На помощь артистке пришел человек, личность которого она раскрывать не стала. Мужчина облил псов холодной водой, после чего чужая дворняга убежала.

Азиза некоторое время пребывала в шоке, и лишь потом обратила внимание на свою рану. "Я сидела в луже крови и думала, чья это кровь. Оказалась моя", – вспомнила певица. После случившегося артистка отправилась в травмпункт, где ей промыли и перевязали рану. Знаменитости предстоит перенести около 10 уколов.

Вернувшись домой, Азиза вновь увидела пса, которого подкармливала. Собака виновато смотрела на женщину, облизывала перебинтованную ногу. "Как будто просил прощения", – написала артистка в "Инстаграм". Видимо, она не держит зла на животное, поскольку понимает: пес, живя без человеческой любви, надеется найти себе друга.

Автор: 16 ноября 2020, 12:59 Источник: Instagram
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АЗИЗА, УВАЖАЕМАЯ! ЗАЙМИТЕСЬ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! ЛЮБУЕМСЯ ВАМИ ВСЕГДА НА ПРОГРАММАХ ТВ! ЖИЗНЬ ОДНА! НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ ОПАСНОСТИ!.. ЛЮБИМ ВАС И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ! ХРАНИ ВАС, БОГ! 💖💖💖
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