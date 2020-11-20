Оскандалившийся Ефремов погасил все долги родне погибшего в пьяном ДТП Захарова

Эти 111 тысяч рублей и стали предметом иска, который адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский подал уже после решения апелляционной инстанции. Он был возмущен тем, что три миллиона моральной компенсации Захаровым выплачены, а расходы на похороны – нет.
Заседание по этому вопросу было назначено на 23 ноября. Но представители Михаила Ефремова не стали ждать понедельника и закрыли вопрос с выплатой. Адвокат артиста Петр Хархорин отметил, что деньги родне погибшего они уже перевели, поэтому с их стороны скорее всего будет отказ от иска.
Примечательно, что гражданская жена погибшего курьера Ирина Стерхова не включена в число потерпевших. Женщина возмущена такой несправедливостью. Сначала родственники Сергея Захарова заявили, что будто ничего не хотят от Михаила Ефремова, требуя только наказания.
Однако у них появились финансовые требования к звезде театра и кино. Но актер хочет выплатить денежную компенсацию и ей, и матери Захарова.
Михаил Ефремов сейчас находится в СИЗО №3 города Белгорода на карантине. СМИ заинтересовал тот факт, что один из многочисленных адвокатов артиста Петр Хархорин не был в курсе того, что клиента направили в колонию общего режима. Артист попросил поместить его в одиночную камеру, чтобы иметь возможность выспаться и отдохнуть. В ближайшее время он будет переведен в ИК-4, где и будет отбывать наказание.
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