Осужденный Ефремов признал жену убитого потерпевшей

Адвокат актера провел встречу с Александром Добровинским, представляющим интересы семьи погибшего. Сообщается, что в ходе этих приговоров стороны смогли пойти на примирение. Адвокат рассказал, что ему кажется, вопросов остаться не должно было, так как Михаил Ефремов принес семье извинения в письменном виде, а также выплатил полную моральную компенсацию.
Перед этими событиями произошло еще одно важное. Представитель артиста рассказал корреспондентам "МК", что Ефремов признает жену трагически погибшего Сергея Захарова потерпевшей. Тогда адвокат рассказал, что договорился о переговорах.
Напомним, Андрей Алешкин – четвертый адвокат, взявшийся за дело Михаила Ефремова. Он убежден: переговоры смягчат наказание артиста и считает событие "знаковым". Алешкин рассказал, что раньше стороны были настроены "воинственно", а теперь "пожали друг другу руки".
Шестого ноября Михаила Ефремова перевели из СИЗО "Водник-5" в колонию в Белгородской области. СМИ заинтересовал тот факт, что один из многочисленных адвокатов артиста Петр Хархорин не был в курсе того, что клиента направили в колонию общего режима.
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