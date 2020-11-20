Прозвали Ванилькой: Подольская раскрыла тайну имени ребенка

Наталья Подольская рассказала о том, как подбирала имя для ребенка. На выбор женщины оказали воздействие церковные каноны.

Совсем недавно в семье Владимира Преснякова и Натальи Подольской появился малыш. 22 октября артисты стали обладателями очаровательного сына. Вопреки модным тенденциям звездная пара не стала называть ребенка необычно и впечатляюще. Для мальчика выбрали простое, лаконичное и распростроненное имя, которое звучит не хуже остальных.

"В общем, Ваня, Ванилька!", – говорит о сыне Наталья Подольская. Малыша нарекли Иваном не случайно. Наталья Подольская исповедует православную веру, поэтому для нее важно называть сына соответствующим именем. Женщина считает, что люди должны сразу понимать, как крестили человека, чтобы молиться за него богу.

Артистка вспомнила о том, как гадала о церковном имени Жанны Фриске, которое ей дали при крещении. Наталья Подольская считает упущением то, что узнала его не сразу, как только появились новости о недуге знаменитости. Певица хотела помолиться за коллегу, но у нее не получалось сделать это по всем правилам.

Имя сына артистка считает героическим и прославленным. Звезда отметила, что оно возникло еще в древности. Наталья Подольская заявила, что в русских сказках все Иваны представляют собой мудрых людей, которые способны на подвиги.