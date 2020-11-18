Похороны Армена Джигарханяна Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Стала мамой: в семье Алины Кабаевой пополнение
Вдова Кобзона вышла в свет вместе с известным мужчиной
Раскол коллектива: "Уральские пельмени" публично унизили Мясникова
"Вывалили свои старые молочные железы": оголившаяся Королева вызвала оторопь
партнеры
Среда
18 ноября
Лента новостей
12:08
Народ набросился с грязными обвинениями на Никиту Михалкова
11:51
"Тобой руководят": сын звезды "Интернов" довел мать до госпитализации
11:36
"Она выглядит дурочкой": Дзюба разводится с женой
11:35
Примирение, кассационный суд и письмо Путину: удастся ли Ефремову получить условный срок
11:29
"Аферистку бы там заплевали и побили": родные и друзья радуются отсутствию Виталины у гроба Джигарханяна
11:22
Суточный прирост зараженных COVID-19 в России составил 20,9 тысячи
11:13
Российские топ-менеджеры испытали вакцину от коронавируса "Спутник V"
10:57
В Башкирии в детском саду зарезали воспитательницу
10:47
Шепелев потерял покой из-за поведения сына в Сети
10:40
"Был перебит позвоночник": Пересильд рассказала о страшном несчастье
10:22
"Люблю": Цискаридзе отправил прощальное послание Виктюку
10:18
Одинокий Роман Виктюк оставил многомиллионное состояние
10:18
Песков заявил о нехватке Путину живого общения: Может позвонить в два часа ночи
10:13
В аварии со скорой помощью в Москве пострадали три человека
10:11
До пластической операции? Честное фото Пугачевой без макияжа и фильтров ужаснуло россиян
09:47
"Вы кричите": Цымбалюк-Романовская обнародовала новое видео Джигарханяна
09:28
Горе: могила Джигарханяна утонула сразу после похорон
09:25
Житель Чукотки принял родственника за медведя и застрелил его
09:20
Почему холостой Виктюк скрывал семью
09:05
Светлаков сделал заявления после попадания в больницу с COVID-19
08:55
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
08:48
Отец отчитал фанатов Фриске за нелепые украшения на ее могиле
08:42
В России может измениться система выплат пенсионных накоплений
08:16
Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 ноября 2020 года
04:01
"Слишком похудела!": Ходченкову не узнали без косметики
02:05
Игривая Семенович показала фотографу пышный бюст
23:56
Дочь Абрамовича будоражит воображение мужчин откровенными нарядами
23:16
Можно ли изменить человека к лучшему? Ответ психолога
21:59
Собчак назвали лучшим журналистом страны
21:49
Белорусским студентам рассылают SMS со странным предложением от Лукашенко
21:02
Испанские ученые хотят скрестить человека с обезьяной
20:43
"Я очень переживаю": Боярского пришибло известием о смерти
20:32
Анджелина Джоли проиграла в суде с Брэдом Питтом
20:19
Составлен рейтинг самых успешных моногородов России
19:54
Российские ученые научились распознавать коронавирус по коже
19:39
"Постарел": народ шокирован видом Галкина
19:27
Совфед призвал посадить Собчак в тюрьму за позицию по Крыму
19:13
Вирусолог тайно рассказал о мутировавшем в Сибири коронавирусе
18:49
Украина заберет у России тело Виктюка
18:45
Недуг прогрессирует: отчаявшаяся Водонаева хочет лечь на операцию
18:41
В 2021 году в России увеличат доплаты к пенсиям
18:12
Володин: Законопроект о всероссийской реновации должен решать проблемы граждан
18:03
Виктюк не дожил совсем немного до важного события
17:42
Эвелина Бледанс рассекретила личность своего мужа-бизнесмена
17:38
Пересильд сделала заявление о романе с охранником
17:26
Дерматолог раскрыла особенности ухода за кожей ног в холодную пору
17:22
Генетические отклонения и синдром Дауна: известная актриса рассказала о трудной беременности
17:13
"У меня таких видео до фига": Волочкова разделила интимное занятие Дзюбы
17:11
Три смерти подряд: Виктюк умер вслед за Джигарханяном и Жванецким
17:06
С Джигарханяном в могилу закопали 400 тысяч
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт: Тихановская боится не получить власть в случае ухода Лукашенко
Бывшая любовница Казаченко обвиняет его в изнасиловании
Журналист описал обстановку в Минске: На улицах грязно, тюрьмы переполнены
Эксперт о достижениях протеста в Белоруссии: Лукашенко потерял в обществе остатки уважения
Политолог высказался о судьбе Лукашенко: Преемник сдаст его в первую очередь
"Зреть-видеть не хотел Степку-картежника": Цымбалюк-Романовская о бессовестном сыне Джигарханяна
Шоу-бизнес
Примирение, кассационный суд и письмо Путину: удастся ли Ефремову получить условный срок

Примирение, кассационный суд и письмо Путину: удастся ли Ефремову получить условный срок

Михаил Ефремов. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
Адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин продолжает вести переговоры с родственниками Сергея Захарова и их представителем Александром Добровинским. Стороны пытаются примириться, а значит, у актера есть шанс выйти на свободу гораздо раньше.
прочитано 610 раз

Андрей Алешкин пытался заключить перемирие с потерпевшими еще несколько недель назад, но тогда вмешалась супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова. Она заподозрила адвоката в сговоре с Александром Добровинским. Под давлением жены актер отказался от услуг юриста.

ПО ТЕМЕ

Цискаридзе публично обратился к зэку Ефремову

"Ефремову будут особые условия": заявлено о судьбе этапированного в колонию актера

 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Теперь у Алешкина вторая попытка и ее можно назвать удачной. Встретившись с Добровинским, адвокат обсудил назначенное на 23 ноября судебное заседание, где будет рассматриваться иск родственников Захарова о возмещении материального вреда. Речь идет о 111 тысячах рублей, которые потратила семья погибшего на похороны.

По мнению защитника Ефремова, потерпевшие не должны предъявлять больше никаких претензий актеру, поскольку он все возместил, а также принес письменные извинения. Переговоры о примирении Алешкин считает знаковым событием, ведь ранее стороны вели себя крайне враждебно.

Защитник назвал дав варианта, при которых артисту удастся получить условный срок. Во-первых, можно обратиться к Владимиру Путину, написав письмо с просьбой о помиловании. Правда, по этой идее пока нет никакого решения, отметил Алешкин.

Во-вторых, свою роль, возможно, сыграет заявление адвокатов о нарушении материального права Ефремова. Документ будет рассмотрен кассационной инстанцией.

Тем временем актер готовится отправиться в колонию Белгородской области. На днях правозащитники рассказали, в каких условиях будет находиться Ефремов. Ту колонию называют элитной, поскольку в ней многое разрешено. Тем более там отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Автор: 18 ноября 2020, 11:35 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Белорусским студентам рассылают SMS со странным предложением от Лукашенко
Политолог: В Молдавии готовят ультиматум российским миротворцам
СМИ: Тихановская едет в Швецию обсуждать расширение санкций против Лукашенко
Эксперт о достижениях протеста в Белоруссии: Лукашенко потерял в обществе остатки уважения

Шоу-бизнес

"Аферистку бы там заплевали и побили": родные и друзья радуются отсутствию Виталины у гроба Джигарханяна
Шепелев потерял покой из-за поведения сына в Сети
"Люблю": Цискаридзе отправил прощальное послание Виктюку
Одинокий Роман Виктюк оставил многомиллионное состояние

Проишествия

В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Шоу-бизнес

Горе: могила Джигарханяна утонула сразу после похорон

Что случилось на Ваганьково
Шоу-бизнес

"Вы кричите": Цымбалюк-Романовская обнародовала новое видео Джигарханяна

Пианистка не пришла на похороны из-за врагов

Шоу-бизнес

Отец отчитал фанатов Фриске за нелепые украшения на ее могиле

Семья хочет, чтобы не было ничего лишнего
Шоу-бизнес

До пластической операции? Честное фото Пугачевой без макияжа и фильтров ужаснуло россиян

Певица очень изменилась

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Авербух набросился на Исинбаеву из-за расплакавшейся Тодоренко
"Одним ударом сломал орбитальную кость": боец ММА Харитонов об избиении Яндиевым
"Мне этого не хватает": известная фигуристка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч
Волосожар упрекнула Загитову в непрофессионализме

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+