Примирение, кассационный суд и письмо Путину: удастся ли Ефремову получить условный срок

Адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин продолжает вести переговоры с родственниками Сергея Захарова и их представителем Александром Добровинским. Стороны пытаются примириться, а значит, у актера есть шанс выйти на свободу гораздо раньше.

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