Стали известны условия содержания осужденного Ефремова в белгородской колонии

Недавно Михаил Ефремов покинул столичный изолятор "Водник". Скоро он отправится в колонию Белгородской области. В каких условиях актер будет отбывать наказание, рассказал правозащитник Аркадий Бармин.

В октябре, рассмотрев апелляционные жалобы Михаила Ефремова и его адвокатов, Московский городской суд приговорил актера к семи с половиной годам лишения свободы. Пробыв несколько недель в СИЗО №5 Москвы, артист переехал в другое место – белгородский следственный изолятор №3.

Там Ефремов переждет 14 дней карантина и отправится поселок Алексеевка. Именно там находится колония. Говорят, она элитная.

По словам Аркадия Бармина, опасных заключенных в той колонии не содержат. Скорее всего Ефремову пойдут на встречу. Некоторые его желания будут исполнены. Например, Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые тоже отбывали наказание в той колонии, разрешили проводить футбольные матчи.

Также Бармин отметил, что там к заключенным обращаются по имени-отчеству, никому руки не заламывают. Однако правозащитник считает, что с такими осужденными нужно обходиться пожестче, пишет Пятый канал.

Член ОНК Олег Анфиногенов в беседе с журналистами добавил, что в отрядных помещениях колонии есть санузел, спальни. Здание отапливается. Что касается питания, то оно довольно качественное.