Стали известны условия содержания осужденного Ефремова в белгородской колонии

В октябре, рассмотрев апелляционные жалобы Михаила Ефремова и его адвокатов, Московский городской суд приговорил актера к семи с половиной годам лишения свободы. Пробыв несколько недель в СИЗО №5 Москвы, артист переехал в другое место – белгородский следственный изолятор №3.
Там Ефремов переждет 14 дней карантина и отправится поселок Алексеевка. Именно там находится колония. Говорят, она элитная.
По словам Аркадия Бармина, опасных заключенных в той колонии не содержат. Скорее всего Ефремову пойдут на встречу. Некоторые его желания будут исполнены. Например, Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые тоже отбывали наказание в той колонии, разрешили проводить футбольные матчи.
Также Бармин отметил, что там к заключенным обращаются по имени-отчеству, никому руки не заламывают. Однако правозащитник считает, что с такими осужденными нужно обходиться пожестче, пишет Пятый канал.
Член ОНК Олег Анфиногенов в беседе с журналистами добавил, что в отрядных помещениях колонии есть санузел, спальни. Здание отапливается. Что касается питания, то оно довольно качественное.
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