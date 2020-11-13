"Уймись, Агатка. Муж твой сбежал": мстительная Муцениеце втаптывает в грязь Карпович

Актрису уличили в желании отомстить сопернице. Дескать, Агата Муцениеце организовала травлю звезды сериала "Папины дочки" Мирославы Карпович.

Все чаще в СМИ появляются подробности личной жизни Карпович. Поговаривают, например, что в прошлом звезда сериала "Папины дочки" активно интересовалась фигуристом Алексеем Ягудиным. Якобы Мирослава привлекала внимание спортсмена пикантными фото среди ночи и недвусмысленными сообщениями.

Как сообщил анонимный источник, отвадила Мирославу Карпович от Алексея Ягудина Татьяна Томьянина, которая на тот момент была беременна от спортсмена. Мол, фигуристка обещала устроить "папиной дочке" темную.

Тот же неназванный источник сообщил, что Карпович действует по отработанной схеме. Дескать, артистка охотится на женатых мужчин в кризисе, уводя их из семьи. Очередной жертвой коварного замысла звезды ситкома стал актер Павел Прилучный.

Известный блогер Лена Миро уверена, что сплетни о Мирославе Карпович распускает бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце. Обозревательница предположила, что мстительная экс-супруга артиста заказывает порочащие статьи о сопернице в прессе. Актриса планомерно втаптывает в грязь зазнобу Прилучного.

"Уймись, Агатка. Муж твой сбежал не к Карпович, а от тебя", – обратилась Миро к Муцениеце.

Блогер считает, что на месть разлучнице можно положить жизнь и в итоге добиться желаемого. Однако благоразумнее заняться собой и потратить энергию на устройство собственного счастья.