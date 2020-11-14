"Публичная вакханалия": Садальский отреагировал на смерть Джигарханяна

По словам Садальского, ситуация, в которой в последнее время оказался артист, по-настоящему страшная. Он отметил, что Армена Джигарханяна сопровождала "публичная вакханалия", логичным концом которой и видится смерть великого актера.
Садальский заявил, что ему жаль всех в "этой истории", потому что истины в ней никто не найдет. Судя по всему, он имел в виду громкий развод Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской. "А ведь, наверное, главное для человека – успеть простить перед темнотой", – написал Садальский в своем инстаграм-аккаунте.
Актер с теплотой вспомнил о совместных работах с маэстро – в "Месте встречи" у Говорухина, в "Двух стрелах" у Суриковой, а также в мюзикле Тины Баркалая "Три мушкетера". Кроме того, Станислав Садальский рассказал об обстоятельствах встречи Армена Джигарханяна с президентом Владимиром Путиным в Кремле, которая состоялась пять лет назад. Оказалось, что из-за того, что российский лидер заставил себя ждать, артист заявил, что у нас "крепостная страна".
Напомним, народный артист СССР скончался утром 14 ноября в возрасте 85 лет. В последнее время он тяжело и много болел. О том, что умер Армен Джигарханян, сообщили представители Московского драмтеатра, которым он руководил практически до последних дней. Смерть артиста повергла в шок не только отечественных звезд первой величины, но и рядовых граждан России и Армении.
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