Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Среда
21 октября
Лента новостей
06:43
"Может, она на четверть ставки?": Садальский высмеял нищенскую зарплату Асмус
04:27
Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию
02:19
Водонаева плюнула в отечественных актеров: Либо облезлые, либо с лишним весом
00:12
Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 октября 2020 года
21:54
Дочь Успенской вышла на связь после побега из психиатрической лечебницы: Хотели убить!
21:52
"Уходите лучше сами": Лукашенко пригрозил разобраться с протестующими в воскресенье
21:41
Эксперт: За ультиматумом Тихановской стоят влиятельные силы
21:23
В Лобне подросток погиб из-за разорвавшегося снаряда
20:45
В Красногорске мужчина случайно выпал из окна во время уборки
20:12
В Щелкове задержали подозреваемых в краже мужчина два жителя Ногинска
19:44
Самые яркие роли Ирины Скобцевой
19:31
Умер Заслуженный артист России Валерий Топорков
18:48
Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года
18:28
В Иванове задержали сбежавшего с ружьем во время обысков мужчину
18:05
Успокаивала дочь Надя: пьяный Никита Михалков потерял статуэтку "Оскар"
18:02
"Волонтеры Победы" подготовили масштабный исторический квест
18:00
Царствия небесного: красавчика Крюкова пришибло смертью
17:40
Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Ефремову
17:39
Младшая сестренка: Мороз показала нежность к 6-летней дочери Исаковой
17:32
Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в НАТО
17:17
Лукашенко отказался идти на новый срок: Наелся президентства
17:00
"Совсем мальчишка!": народ ахнул от молодости и красоты Петросяна
16:41
Муж Бородиной заговорил о разводе
16:32
Посетители петербургского кафе устроили стрельбу
16:27
Вызов судьбы: Виктория Лопырева меняет элитный курорт на Коми
16:21
Потерявшая близкого человека известная актриса сообщила о побеге из России
16:06
Недвижимость и бриллианты: Ирина Скобцева оставила многомиллионное наследство
16:01
Вирусолог заявил о необходимости ввести нерабочие дни в России из-за COVID-19
15:59
Военный эксперт: Армения терпит полное поражение в Карабахе
15:48
"Недетский взгляд": 10-летняя дочь Деревянко поразила красотой
15:47
Сафронов в шоке от хамства Киркорова: Обо мне говоришь гадости!
15:39
"Просто добивают": врач откровенно о состоянии парализованного Моисеева
15:32
В Екатеринбурге нашли труп пропавшего пилота
15:15
"Зачем так уродовать ребенка?": Айза шокировала новой внешностью сына
15:09
"С годами начинаешь понимать, кто есть кто": Дружинина бросилась к цветущему Добронравову
14:53
У Лозы могут отобрать построенный на арестованной земле дом
14:49
"Останется в наших сердцах навсегда": Бондарчук и Андрееву объединила общая беда
14:35
Сильно изменившийся Ефремов вернулся в суд: подробности
14:32
Под Москвой шестеро грабителей обнесли дом бизнесмена
14:29
Новый ультиматум Тихановской: политик выдвинула требование к силовикам
14:13
В общежитии МАИ найден мертвый студент
14:11
Крик души Наташи Королевой в адрес телешоу получил поддержку
14:01
Зеленский помечтал об украинском флаге над Донецком и Севастополем
13:57
Артистка Фатеева оказалась втянута в скандал с пропавшим наследством Баталова
13:52
Авербух объяснил приостановку проекта "Ледниковый период"
13:50
В Москве от укуса осы скончалась известный эколог
13:42
"Был пик боли и обиды": доведенная звезда сериала "Чики" совершила большую ошибку
13:34
В реку под Вологдой упал вертолет
13:33
Коронавирус поставил в России новый рекорд: за сутки выявили более 16 тысяч случаев заражения
13:14
Ефремова доставили в суд
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как изменится Белоруссия после конституционной реформы Лукашенко
Сколько белорусов поддерживают присоединение к России
У Розы Сябитовой произошли необратимые изменения в организме после операции
Новый ультиматум Тихановской: политик выдвинула требование к силовикам
Политолог объяснил, кто стоит за ультиматумом Тихановской
Международный обозреватель: Война в Карабахе стала шоком для Кремля
Шоу-бизнес

"Может, она на четверть ставки?": Садальский высмеял нищенскую зарплату Асмус

Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
На днях Кристина Асмус рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, сколько зарабатывает в театре. Как оказалась, сумма едва превышает прожиточный минимум.
прочитано 314 раз

Стоит отметить, что артистка занята в нескольких знаковых постановках Театра им. Ермоловой. Станислав Садальский прокомментировал информацию, которую раскрыла звезда своим поклонникам.

ПО ТЕМЕ

Прожиточный минимум: Асмус раскрыла скудный гонорар

"Не знаю, как он это пережил": Садальский напомнил Конкину о трагедии

 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

По его словам, зарплаты в театрах действительно небольшие, и зрители зря думают, что все актеры купаются в деньгах. Однако исполнителя сильно удивило, что Кристина Асмус получает так мало. "Может, она служит на четверть ставки?!" – уточнил Станислав Садальский.

Также он рассказал, что его материальное положение зависит от зрителей. Так как актер играет в антрепризах, то выручка за каждое выступление выходит разная – все зависит от того, выкупят ли поклонники билеты или нет.

Стас Садальский сравнил современных актеров, играющих в театре, с обезьянками. По его мнению, сейчас для успешного спектакля нужно брать в постановку минимум двух звезд – только тогда зрители пойдут. Как отметил артист, в нашей стране предостаточно хороших исполнителей, однако их никто не знает, потому что они снимаются в малобюджетных картинах.

Напомним, Кристина Асмус заявила, что на зарплату в Театре им. Ермоловой не сильно-то разгуляешься. Как оказалось, за спектакли звезда сериала "Универ" получает 22 тысячи рублей в месяц.

Автор: 21 октября 2020, 06:43 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Дотянулись потными ручонками": подростки-извращенцы опустили голую Асмус

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

"Уходите лучше сами": Лукашенко пригрозил разобраться с протестующими в воскресенье
Эксперт: За ультиматумом Тихановской стоят влиятельные силы
Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в НАТО
Лукашенко отказался идти на новый срок: Наелся президентства

Шоу-бизнес

Дочь Успенской вышла на связь после побега из психиатрической лечебницы: Хотели убить!
Самые яркие роли Ирины Скобцевой
Успокаивала дочь Надя: пьяный Никита Михалков потерял статуэтку "Оскар"
Царствия небесного: красавчика Крюкова пришибло смертью

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

У Розы Сябитовой произошли необратимые изменения в организме после операции

О состоянии свахи рассказала ее дочь
Шоу-бизнес

"Это нетактично и неправильно": Пугачева окончательно порвала с Киркоровым

Между артистами пробежала черная кошка
Шоу-бизнес

"Стыдно из-за этой ситуации": 21-летняя дочь перестала сидеть на шее у Гулькиной

Звезда откровенно семейном бюджете
Шоу-бизнес

Почему известные артисты отказались от сотрудничества с Константином Меладзе

Игорь Матвиенко назвал причину

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тутберидзе объявила холодную войну Плющенко
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+