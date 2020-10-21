"Может, она на четверть ставки?": Садальский высмеял нищенскую зарплату Асмус

На днях Кристина Асмус рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, сколько зарабатывает в театре. Как оказалась, сумма едва превышает прожиточный минимум.

Стоит отметить, что артистка занята в нескольких знаковых постановках Театра им. Ермоловой. Станислав Садальский прокомментировал информацию, которую раскрыла звезда своим поклонникам.

По его словам, зарплаты в театрах действительно небольшие, и зрители зря думают, что все актеры купаются в деньгах. Однако исполнителя сильно удивило, что Кристина Асмус получает так мало. "Может, она служит на четверть ставки?!" – уточнил Станислав Садальский.

Также он рассказал, что его материальное положение зависит от зрителей. Так как актер играет в антрепризах, то выручка за каждое выступление выходит разная – все зависит от того, выкупят ли поклонники билеты или нет.

Стас Садальский сравнил современных актеров, играющих в театре, с обезьянками. По его мнению, сейчас для успешного спектакля нужно брать в постановку минимум двух звезд – только тогда зрители пойдут. Как отметил артист, в нашей стране предостаточно хороших исполнителей, однако их никто не знает, потому что они снимаются в малобюджетных картинах.

Напомним, Кристина Асмус заявила, что на зарплату в Театре им. Ермоловой не сильно-то разгуляешься. Как оказалось, за спектакли звезда сериала "Универ" получает 22 тысячи рублей в месяц.