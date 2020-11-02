У Корчевникова пошли осложнения в результате опасной болезни

Борис Корчевников не скрывает, что у него есть проблемы со здоровьем. На этот счет в Сети ходит много самых разных слухов. Но лишь сейчас известный ведущий объяснил, что с ним происходит на самом деле.

Несколько лет назад Борис Корчевников перенес трепанацию черепа. Известному телеведущему удалили доброкачественную опухоль. "Ты ходить не можешь несколько недель. Ходишь как по стеночке. И все в жизни меняется, все ты видишь по-другому. К тому же что-то открывается в эти дни", – откровенничал шоумен.

Впрочем, судя по комментариям в Сети, сами поклонники не уверены, что новообразование было таким уж безобидным. Фанаты не могут понять, почему тогда Борис Корчевников на протяжении всех этих лет то полнел, то худел, то снимался с землисто-серым цветом лица, а то и вовсе читал подсказки редакторов по планшету.

В связи с последним обстоятельством стали появляться разговоры о том, что якобы у Бориса Корчевникова проблемы со слухом. В новом выпуске популярной передачи "Судьба человека" телеведущий подтвердил эти опасения. Он признался, что в детстве переболел менингитом.

"Я перенес болезнь в младенчестве. Часто менингит сопровождают тяжелые последствия. Все мои проблемы со здоровьем в будущем были, вероятно, из-за этого. К трем годам у меня перестало слышать одно ухо", – сообщил Борис Корчевников.

На такие откровения телеведущего толкнул его новый звездный гость, известный актер Андрей Соколов. Популярный артист признался, что у него был менингит. И, по его словам, эта болезнь тоже сопровождалась осложнениями, правда, не такими, как у его собеседника.

"Так получилось, что у меня по жизни было очень много травм. Я пережил более 15 наркозов. Возможно, все это – последствия менингита", – объявил Андрей Соколов. Напомним, что менингит это воспаление оболочек головного мозга и спинного мозга.