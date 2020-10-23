"Его будущая жена будет самой счастливой на свете": известный дизайнер о свадьбе Корчевникова

Дизайнер Аника Керимова рассказала о своей клиентке, которую якобы Борис Корчевников буквально спас от смерти. "Она была в страшнейшей депрессии, потеряла смысл жизни. Но стала смотреть программу "Судьба человека" и благодаря этому смогла прийти в себя. "Боря меня исцелил!" – уверяла она меня", – сообщил модельер.

Да и сама Аника в восторге от популярного ведущего. "Открытый, добрый, без камня за пазухой – сейчас эти качества редко встречаются в людях. А еще в нем присутствует мужской стержень, который заметен издалека", – рассыпалась в комплиментах Керимова.

Она сообщила, что не раз встречала Бориса Корчевникова в одном из столичных храмов. "Все прихожане Борю очень любят. Они, кстати, часто обращаются к нему за советами, он никому не отказывает. Всегда выслушает, поговорит", – отметила Аника.

По словам дизайнера, Борис Корчевников обладает всеми качествами, какие должны быть у мужчины. Аника была бы не прочь, если бы шоумен стал лицом ее новой коллекции мужской одежды.

Особое внимание она бы уделила свадебному костюму Бориса Корчевникова. Керимова высказалась о потенциальной невесте популярного телеведущего. "Я не знаю, что у него происходит на личном фронте. Но мне кажется, его будущая жена будет самой счастливой девушкой на свете. Потому как Борис станет для нее не только верным и преданным мужем, но и хорошим другом, что очень важно в отношениях мужчины и женщины", – высказался кутюрье.

Отметим, что подробности своей частной жизни Борис Корчевников действительно предпочитает не афишировать. Тем не менее, известно, что несколько лет назад телеведущий состоял в браке с актрисой Анной-Сесиль Свердловой.

Неизвестно, по какой причине влюбленные разошлись. О расставании Борис Корчевников говорил: "Это как оторвать веточку, которая уже приросла. Больно на всю жизнь". Тем не менее, в окружении утверждают, что телеведущий очень надеется создать крепкую семью.

