Корчевников подверг себя смертельной опасности

Вера Новикова пришла на передачу, чтобы рассказать о браке с Сергеем Жигуновым и раскрыть причину развода с артистом. В студии также находилась мама актрисы Лариса и подруга семьи Ольга Шарий. Присутствие последней, по словам Жигунова, поставило под удар всю съемочную группу.
Сергей опубликовал в своем инстаграм-аккаунте стоп-кадр выпуска, под которым сообщил, что Ольга заражена коронавирусом, от которого умирают миллионы людей. Якобы у женщины поражены легкие на 25%.
Также Жигунов обратился к Корчевникову, который переболел COVID-19 полгода назад. Актер напомнил телеведущему, что антитела исчезают из организма через несколько месяцев.
"Ты хочешь стать первым повторно заразившимся ведущим?", – поинтересовался Сергей.
Напомним, в апреле 2020 года появилась информация, что Корчевников заразился коронавирусом. СМИ писали: некоторое время телеведущий ходил на съемки "со всеми признаками больного человека".
Представить телеканала "Россия 1" тогда опроверг эту информацию, отметив, что Борис находился на карантине. Сам журналист не комментировал слухи.
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