"Ты страшная, ты жирная!": дочь Даны Борисовой жестоко избили

Дана Борисова пожаловалась, что и ее семью коснулось домашнее насилие. Известная ведущая заявила, будто дочь Полину избил собственный отец.

Дана Борисова родила единственного ребенка – дочь Полину – летом 2007 года. Отцом девочки является бизнесмен Максим Аксенов. Отметим, что с ним популярная телеведущая никогда не состояла в официальном браке. Даже после появления на свет общего ребенка пара не оформила отношений. Наоборот – распалась.

Тем не менее, Максим Аксенов участвовал в воспитании Полины. Даже весьма продолжительное время девочка жила с отцом, в том числе за границей. Это было обусловлено несколькими факторами: у Полины и Даны были крайне напряженные отношения, к тому же телеведущая страдала алкогольной и наркотической зависимостями.

Недавно дочь и мать наконец сумели найти общий язык, и Полина переехала к ней жить. Интересно, что неподалеку, буквально в соседнем жилом комплексе, живет и Максим Аксенов, что позволяет Полине регулярно видится с отцом.

Однако в отношениях родителя и единственной наследницы наметились крупные проблемы, о которых рассказала Дана Борисова. Она опубликовала фотографии Полины и заявила о несчастье.

"Так страшно. Теперь и моя семья столкнулась с домашним насилием. В Пятницу дочка Полина вечером пошла в соседний жилой комплекс в гости к папе, бабушке и дедушке (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – начала свой рассказ Дана Борисова.

Далее она отметила "своеобразие" той семьи: что сын (подразумевается Максим Аксенов) до сих пор живет с родителями, никогда не был женат. "С порога стал оскорблять Полину, ты страшная, ты жирная, ты никто, вся в мать, а потом набросился, повалил на пол и избил ремнем", – пожаловалась телеведущая.

При этом она отметила, что якобы бабушка с дедушкой вместо того, чтобы вмешаться, просто покинули помещение, "чтобы НЕ МЕШАТЬ ЕМУ ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЕНКА". "В результате такого ВОСПИТАНИЯ, у нее полосы от ремня по всему телу 🙅🏻‍♂️ и вывихнут палец на руке", – сообщила телеблондинка.

В заключение Дана Борисова попросила совета у подписчиков: "И что нам делать? Молчать? Плакать эти дни от бессилия?🤔Подскажите, ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ И КАК СПРАВИТЬСЯ С БОЛЬЮ⁉️ И как наказать такого насильника?"