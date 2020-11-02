"Как у Успенской": измазавшая лицо дочь Гузеевой вызвала отвращение

Накануне Лариса Гузеева в личном блоге опубликовала снимок с 20-летней дочерью. Девушка нарядилась в нечисть, чтобы отпраздновать Хэллоуин.

Дочь актрисы выбрала для образа все черное: мини-юбку, кожаную косуху с заклепками, грубые высокие ботинки и чулки. Лицо Ольга Бухарова разукрасила гримом под скелет. Затемнила область щек, прорисовала глазные впадины, добавила немного белого – получилось вполне жутковато.

Лариса Гузеева поддерживает дочь во всех начинаниях. В подписи к публикации она отметила, что сейчас у Оли тот самый период, когда хочется проводить эксперименты над собственной внешностью. По словам актрисы, если детей загонять в бессмысленные рамки, то они лет в 50 начинают носить мини-юбки, чулки в сетку и мешать молодым. "Поэтому пусть будет все в свое время", – уверена артистка.

Впрочем, поклонники не оценили образ дочери Ларисы Гузеевой. Многие посчитали, что девушке в ее возрасте пора бы подумать о том, как себя обеспечивать, а не сидеть на шее у родителей. Также подписчики сравнили Ольгу Бухарову с наследницей Любови Успенской – якобы так же пошла вразнос и еще "даст маме прикурить".

"А что еще могла написать мать, потерявшая контроль над своей дочерью и ее уважение? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ваша дочь бездельница. А вы ее оправдываете. Ей работать надо, а не жить в 30 лет за счет родителей", "Как у Успенской", "Пугало огородное" Для Хеллоуина сгодится", "Жаль, что зрелая женщина так воспитала свою дочь. Противно смотреть", "Избалованная, ни чего из себя не представляет", "Лучше покажите, как она на работу ходит или по дому что -то делает полезное, девушка -то взрослая, а только чудачества за ней подростковые", – написали в комментариях.