Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
У вас денег на меня не хватит: адвокат заткнул высокомерной Гузеевой рот
Певец Агутин в больнице в тяжелом состоянии
партнеры
Понедельник
2 ноября
Лента новостей
14:20
Звезда сериала "Клон" родила первенца
14:13
Бородина с черными губами заговорила про церковь и посмеялась над смертью
14:11
"Было страшно": дочь Арбениной подвергла себя смертельной опасности
13:53
У Лукашенко остался один шанс удержаться у власти – политолог
13:51
Пугачева отобрала сына у племянника и не дает общаться
13:49
В ХМАО ребенка достали из турбины самолета
13:46
"Как простые смертные": Агутин и Варум поразили народ новым фото после новостей об измене
13:41
Особенного ребенка звезды сериала "След" прооперировали
13:36
Лукашенко пообещали большие неприятности в случае победы Байдена
13:27
В Петербурге семилетний мальчик выстрелил из пистолета в младшего брата
13:12
Муцениеце посмеялась Прилучному в лицо после слухов о воссоединении
13:10
"Это очень страшно!": бывшая помощница не желает даже приближаться к Ротару
13:08
Инфекционист обозначил пик пандемии коронавируса в России
13:02
"Не свойственно детям в этом возрасте": Поплавскую удивила особенность новорожденного внука
13:01
"Невыносимо тяжело!": Стоянов не может смириться с большой потерей
12:44
"Как у Успенской": измазавшая лицо дочь Гузеевой вызвала отвращение
12:40
Сахалинские рыбаки выловили гигантскую акулу
12:26
"Это выглядит нелепо": молодящегося Баскова разнесли за странные видео
12:14
Неизлечимо больной Андрей Губин покинул Россию
12:14
"Ухудшение самочувствия": инфицированная дочь Гребенщикова перестала вставать
12:11
Покупающая внимание мужчин Собчак рассказала о вопиющей несправедливости
12:10
В Подмосковье бизнесмена застрелили из арбалета
11:44
Пушков рассказал об упущенном Украиной шансе из-за Майдана
11:37
Она в коме? Близкие рассказали о состоянии попавшей в секту звезды 90-х
11:36
Genesis G90: создание прекрасного, или прекрасное создание
11:34
Мария Порошина со слезами обратилась к бывшему мужу
11:22
Звезда сериала "Чики" о пристрастии к выпивке: Я люблю напиться и орать
11:09
"Он умер от СПИДа!": племянница впервые о настоящей причине смерти известного актера
11:08
Курс евро внезапно подскочил
11:06
В России ожидаются массовые сокращения
10:53
В России за сутки коронавирус сразил более 18 тысяч человек
10:48
В Москве во время выступления умер молодой музыкант
10:29
В Сирии готовится новая провокация
10:29
"Потрясающее сходство!": люди поздравляют счастливую вдову Этуша
10:17
Первый канал оказался в центре скандала с домогательствами к школьницам: Как низко вы упали
10:07
18 квартир: Дрожжина и Цивин обогатились за счет старых артистов
10:04
Зеленский обвинил "темные силы" в попытке устроить контрреволюцию на Украине
10:02
Сноуден рассказал о желании получить гражданство России
09:25
"Возможны проблемы с зачатием ребенка": сексолог поставил диагноз повзрослевшей дочке Началовой
09:21
Тина Канделаки планирует обратиться к суррогатной матери
08:43
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"
08:42
В России предложили возмещать расходы на тесты на коронавирус
08:38
Раскрыт секрет оранжевой папки Владимира Путина
08:31
Некрасиво шутил и прихватил падчерицу за зад: грязные подробности развода Ольги Кабо
06:37
"Для меня это норма": Тюльпанова о многочисленных пластических операциях
04:17
Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 ноября 2020 года
02:09
Скандальному поведению Гогена Солнцева нашли объяснение
00:21
Эксперт о жизни Федункив с мужем-наркоманом: Она хотела доказать всему миру
00:01
Похоронившая актера Числова престарелая мать пропала без вести
22:13
"Угадал твой тариф?": Тимати набросился на бывших коллег с громкими обвинениями
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В речи Лукашенко нашли сходство с "диктатором из 1945-го": Его лучшее будущее – камера в Гааге
Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
Лукашенко об оппозиции Белоруссии: Раздрай начался
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
Политолог о тактике Лукашенко по сохранению власти: Начнет настоящий погром силовиков
Орбакайте заявила о важных изменениях в жизни сына
Шоу-бизнес

"Как у Успенской": измазавшая лицо дочь Гузеевой вызвала отвращение

Лариса Гузеева. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Накануне Лариса Гузеева в личном блоге опубликовала снимок с 20-летней дочерью. Девушка нарядилась в нечисть, чтобы отпраздновать Хэллоуин.
прочитано 1084 раза

Дочь актрисы выбрала для образа все черное: мини-юбку, кожаную косуху с заклепками, грубые высокие ботинки и чулки. Лицо Ольга Бухарова разукрасила гримом под скелет. Затемнила область щек, прорисовала глазные впадины, добавила немного белого – получилось вполне жутковато.

ПО ТЕМЕ

Гузеева подверглась критике за сомнительную рекламу

У вас денег на меня не хватит: адвокат заткнул высокомерной Гузеевой рот

 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Лариса Гузеева поддерживает дочь во всех начинаниях. В подписи к публикации она отметила, что сейчас у Оли тот самый период, когда хочется проводить эксперименты над собственной внешностью. По словам актрисы, если детей загонять в бессмысленные рамки, то они лет в 50 начинают носить мини-юбки, чулки в сетку и мешать молодым. "Поэтому пусть будет все в свое время", – уверена артистка.

Впрочем, поклонники не оценили образ дочери Ларисы Гузеевой. Многие посчитали, что девушке в ее возрасте пора бы подумать о том, как себя обеспечивать, а не сидеть на шее у родителей. Также подписчики сравнили Ольгу Бухарову с наследницей Любови Успенской – якобы так же пошла вразнос и еще "даст маме прикурить".

"А что еще могла написать мать, потерявшая контроль над своей дочерью и ее уважение? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ваша дочь бездельница. А вы ее оправдываете. Ей работать надо, а не жить в 30 лет за счет родителей", "Как у Успенской", "Пугало огородное" Для Хеллоуина сгодится", "Жаль, что зрелая женщина так воспитала свою дочь. Противно смотреть", "Избалованная, ни чего из себя не представляет", "Лучше покажите, как она на работу ходит или по дому что -то делает полезное, девушка -то взрослая, а только чудачества за ней подростковые", – написали в комментариях.

Автор: 2 ноября 2020, 12:44 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

комментарии

Ответить:

алеся
Ответить
Яблочко от яблони далеко не откатится. Какие мамки, такие и дочки!
Ирина Геннадьевна
Ответить
Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одeть детей сейчас, когда сильно похолодало. Родственников у нас нет. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублей на хлеб и макароны будут неоценимой поддержкой с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и храни вас Бог!
1

Популярные темы форума

Политика

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
Политолог о тактике Лукашенко по сохранению власти: Начнет настоящий погром силовиков
Эксперт объяснил роль силовиков в падении режима Лукашенко
Не наша война: почему России не нужно вмешиваться в конфликт в Карабахе

Шоу-бизнес

"Это очень страшно!": бывшая помощница не желает даже приближаться к Ротару
Инфекционист обозначил пик пандемии коронавируса в России
"Не свойственно детям в этом возрасте": Поплавскую удивила особенность новорожденного внука
"Как у Успенской": измазавшая лицо дочь Гузеевой вызвала отвращение

Проишествия

Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал
Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Бородина с черными губами заговорила про церковь и посмеялась над смертью

Ведущая набросилась на простых людей
Шоу-бизнес

"Не свойственно детям в этом возрасте": Поплавскую удивила особенность новорожденного внука

Актриса впервые показала малыша

Шоу-бизнес

"Как у Успенской": измазавшая лицо дочь Гузеевой вызвала отвращение

Девушка отправилась праздновать Хэллоуин

Шоу-бизнес

"Это выглядит нелепо": молодящегося Баскова разнесли за странные видео

Артисту дали совет

Гороскоп

Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"
Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года
Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога
Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований
"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+