Гузеева подверглась критике за сомнительную рекламу

Лариса Гузеева сделала рекламную публикацию в своем инстаграм-аккаунте. Пользователи Сети, которые скептически отнеслись к продвигаемому товару, указали телеведущей на ее статус.

Лариса Гузеева практически каждый день принимает участие в съемках новых выпусков шоу "Давай поженимся!". Не секрет, что телеведущая получает хороший гонорар за свою работу. Но звезда фильма "Жестокий романс" получает деньги не только проекты на Первом канале, но и за рекламные посты в "Инстаграм".

Так, на днях Гузеева опубликовала снимок с постельным бельем. Актриса порекомендовала подписчикам приобрести товар, назвав его плюсы. Но пользователи Сети, вместо того, чтобы с энтузиазмом перейти по ссылке, оставленной телеведущей, принялись за критику.

По мнению фолловеров, реклама постельного белья – не уровень заслуженной артистки России. "Неужели никак без этого? Женщина с большой буквы. Матрасами и бельем закончим?", "Нет работы, можно и тряпки рекламировать", "Хоть бы белье погладила", – высказались подписчики.

Лариса часто отвечает на язвительные комментарии. В этот раз она также не оставила их без внимания. Телеведущая отметила, что соцсеть "Инстаграм" создана именно для продвижения товаров. "Хотите, чтобы я вас еще и здесь развлекала бесплатно?", – задала риторический вопрос Гузеева, из-за чего полемика прекратилась.