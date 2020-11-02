"Это выглядит нелепо": молодящегося Баскова разнесли за странные видео

Николай Басков старается следить за трендами и следовать им. Но порой это выглядит как минимум странно, считает комик и ведущий программы "Реутов ТВ" Сергей Мезенцев.

По мнению Сергея Мезенцева, понятия "любить происходящее" и "знать происходящее" очень разные, поэтому не нужно пробовать все. Например, когда народные артисты танцуют в "ТикТок", это "выглядит нелепо", считает комик. Очевидно, что Басков выкладывает видео в этом приложении, потому что надо, а не потому что нравится.

Чтобы понимать, чем интересуется подрастающее поколение, Мезенцев зарегистрировался в "ТикТок", но не получил от этого удовольствия. "Это не мое", – сделал вывод он. При этом Сергей отметил: необходимо понимать изменения, но не обязательно любить.

Также комик высказался насчет современной музыки. Он подчеркнул, что сейчас многие исполнители делают одинаковые песни. А раньше, как считает Мезенцев, композиции были гораздо интереснее.

Напомним, недавно Николая Баскова высмеял Павел Воля в очередном выпуске шоу Comedy Club. Комику тоже показались странными видео народного артиста в популярном приложении. В частности он высмеял певца за нелепое мяуканье на камеру и применение искажающей черты лица маски.