"Это выглядит нелепо": молодящегося Баскова разнесли за странные видео

По мнению Сергея Мезенцева, понятия "любить происходящее" и "знать происходящее" очень разные, поэтому не нужно пробовать все. Например, когда народные артисты танцуют в "ТикТок", это "выглядит нелепо", считает комик. Очевидно, что Басков выкладывает видео в этом приложении, потому что надо, а не потому что нравится.
Чтобы понимать, чем интересуется подрастающее поколение, Мезенцев зарегистрировался в "ТикТок", но не получил от этого удовольствия. "Это не мое", – сделал вывод он. При этом Сергей отметил: необходимо понимать изменения, но не обязательно любить.
Также комик высказался насчет современной музыки. Он подчеркнул, что сейчас многие исполнители делают одинаковые песни. А раньше, как считает Мезенцев, композиции были гораздо интереснее.
Напомним, недавно Николая Баскова высмеял Павел Воля в очередном выпуске шоу Comedy Club. Комику тоже показались странными видео народного артиста в популярном приложении. В частности он высмеял певца за нелепое мяуканье на камеру и применение искажающей черты лица маски.
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