"Натуральный капец": Воля приложил мяукающего Баскова за большой рот

Павел Воля пошутил над публикациями эстрадного певца. В погоне за трендами Николай Басков стал поводом для насмешек.

В последнем выпуске программы "Comedy Club" Павел Воля поднял вопрос о том, что именитые артисты стремятся походить на молодых звезд, которые набирают популярность. Одним из кумиров шоу-бизнеса, о которых заявлял комик, стал Николай Басков. Особенное внимание Воля уделил публикациям народного артиста России в социальной сети "ТикТок".

На экране юморист показал зрителям видеоролик певца, где тот задорно двигается и мяукает в разных интонациях: обычно, секси, как робот, мило, как мальчик, как крутой. Публикация вызвала взрыв смеха среди тех, кто сидел в зале комедийной программы. Затем Павел Воля показал еще один ролик Николая Баскова из "ТикТок", где артист примерил на себя маску, которая исказила черты его облика: растянула нос, рот и подбородок, добавила, усы, густые брови и щетину.

Павел Воля сообщил, что все записи артиста из "ТикТока", вызвали у него шок. "Я хочу сказать словами Николая Баскова. Это – натуральный капец.", – заявил со сцены Павел Воля. Публика разразилась неистовым хохотом.

Напомним, что недавно певец записал совместный трек со звездой молодежной соцсети Даней Милохиным "Дико тусим". В нем Николай Басков поет о том, что давно покорил эстраду, а теперь берет "ТикТок".