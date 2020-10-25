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Басков рассказал о связи с Пугачевой

Басков рассказал о связи с Пугачевой

Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Николай Басков поделился сокровенными датскими фантазиями. Оказывается, они были связаны с Примадонной.
прочитано 300 раз

Певец признался, что до сих пор обожает смотреть мультики. Особенно ему нравится "Простоквашино". На зимних каникулах он, будучи школьником, ждал каждую новую серию. У артиста даже есть любимая фраза из этого мультфильма. Когда Николай Басков видит себя по телевизору, он использует ее. "Вашу маму и тут, и там показывают!" – заявляет исполнитель со смехом друзьям.

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Алла Борисовна Пугачева певица

Но самое трогательное и даже судьбоносное воспоминание звезды эстрады связано с зайцем из "Ну, погоди!". По словам Николая Баскова, его любимая сцена из мультика – где он поет хит Аллы Пугачевой "Айсберг" в образе Примадонны.

Певец отметил, что когда-то я сам пел эту песню, подрабатывая в кафе, и сравнивал себя с зайцем. "Я очень живо представлял, что однажды, как и он, буду выступать на сцене в дыму под аплодисменты многочисленной публики", – поделился Николай Басков. До самой Аллы Пугачевой он даже не мечтал дотянуться, но заяц казался ему вполне по плечу.

Напомним, Николай Басков не женат. От одиночества его спасает любимая кошка по кличке Шанель. Каждое расставание с представительницами прекрасного пола дается знаменитости крайне тяжело. По словам певца, с домашними питомцами куда проще и приятнее находить общий язык.

Помогла решиться завести пушистую подружку Николаю Баскову его мама. Теперь артист все свободное время проводит в компании Шанель, а фотографии с милым созданием собирают намного больше лайков, чем личные снимки звезды.

Автор: 25 октября 2020, 15:18 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николай Басков удивительно похорошел

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