"Желаю смерти шоу-бизнесу": Шаляпин сделал неожиданное заявление

Музыкант заявил, что тяжело сейчас всем, а тех, кто решил бойкотировать "Голубые огоньки", давно пора заменить. Он отметил, что шоу-бизнес – это не культура, деятелей которой нужно поддерживать. Прохор Шаляпин уточнил, что имеет в виду артистов хоров, государственных танцевальных коллективов и театров, особенно в провинциальных городах.
В российской индустрии развлечений же, по его словам, главные звезды уже 20 лет не сходят с экранов телевизоров. Певец высказался за то, чтобы молодежь преобладала на ТВ и во всех "Огоньках". Он добавил, что ему не давали возможности реализоваться на сцене в полной мере.
Прохор Шаляпин заявил, что, фигурально выражаясь, желает "смерти сегодняшнем шоу-бизнесу". При этом он добавил, что сам "не прибедняется", несмотря на то, что остался без работы в новогоднюю ночь. По словам артиста, если бы ему предложили спеть в "Голубом огоньке", он сделал бы это бесплатно.
Напомним, ранее Валерий Меладзе предложил коллегам бойкотировать новогодние телепередачи из-за пандемии коронавируса. Его частично поддержал Лев Лещенко, но предложил более мягкий вариант – брать гонорары за выступления.
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