"Вот мой ребенок": Прохор Шаляпин рассказал об отцовстве

Певцу Прохору Шаляпину постоянно приписывают новые романы. Недавно продавец супермаркета из Иваново объявила на всю страну, что беременна от него. ДНК-тест подтвердил это.

Недавно в эфире программы "На самом деле" был проведен ДНК-тест, который подтвердил, что отец ребенок Виктории Тимофеевой от Прохора Шаляпина. На передаче она рассказала, что их отношения с артистом начались шесть лет назад. Потом она забеременела. По словам Виктории, когда Прохор узнал о беременности, то бросил ее и выгнал из квартиры, которую снимал для их встреч.

Как сообщает WomanHit.ru, певец Прохор Шаляпин считает ошибкой результаты теста. К тому же, сейчас для него не самое подходящее время, чтобы стать отцом.



"Я не верю в результаты теста. А что касается темы отцовства, пока у меня мысли о работе", – рассказал Прохор.



Певец отметил, что сейчас трудное время для рождения ребенка. Да и "мозгов" для этого у него пока еще не очень много. Шаляпин не отрицает, что когда-нибудь станет отцом и будет очень сильно любить своего ребенка. Но при этом он не считает, что будет хорошим папой. Но любить он умеет. Сейчас, например, Прохор любит себя. Пока нет детей, конечно...