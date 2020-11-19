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"Вот мой ребенок": Прохор Шаляпин рассказал об отцовстве

Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певцу Прохору Шаляпину постоянно приписывают новые романы. Недавно продавец супермаркета из Иваново объявила на всю страну, что беременна от него. ДНК-тест подтвердил это.
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Недавно в эфире программы "На самом деле" был проведен ДНК-тест, который подтвердил, что отец ребенок Виктории Тимофеевой от Прохора Шаляпина. На передаче она рассказала, что их отношения с артистом начались шесть лет назад. Потом она забеременела. По словам Виктории, когда Прохор узнал о беременности, то бросил ее и выгнал из квартиры, которую снимал для их встреч.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Как сообщает WomanHit.ru, певец Прохор Шаляпин считает ошибкой результаты теста. К тому же, сейчас для него не самое подходящее время, чтобы стать отцом.

"Я не верю в результаты теста. А что касается темы отцовства, пока у меня мысли о работе", – рассказал Прохор.

Певец отметил, что сейчас трудное время для рождения ребенка. Да и "мозгов" для этого у него пока еще не очень много. Шаляпин не отрицает, что когда-нибудь станет отцом и будет очень сильно любить своего ребенка. Но при этом он не считает, что будет хорошим папой. Но любить он умеет. Сейчас, например, Прохор любит себя. Пока нет детей, конечно...

Автор: 19 ноября 2020, 18:32 Источник: WomanHit.ru ✓ Надежный источник
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