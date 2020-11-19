"Вот мой ребенок": Прохор Шаляпин рассказал об отцовстве

Недавно в эфире программы "На самом деле" был проведен ДНК-тест, который подтвердил, что отец ребенок Виктории Тимофеевой от Прохора Шаляпина. На передаче она рассказала, что их отношения с артистом начались шесть лет назад. Потом она забеременела. По словам Виктории, когда Прохор узнал о беременности, то бросил ее и выгнал из квартиры, которую снимал для их встреч.
Как сообщает WomanHit.ru, певец Прохор Шаляпин считает ошибкой результаты теста. К тому же, сейчас для него не самое подходящее время, чтобы стать отцом.
"Я не верю в результаты теста. А что касается темы отцовства, пока у меня мысли о работе", – рассказал Прохор.
Певец отметил, что сейчас трудное время для рождения ребенка. Да и "мозгов" для этого у него пока еще не очень много. Шаляпин не отрицает, что когда-нибудь станет отцом и будет очень сильно любить своего ребенка. Но при этом он не считает, что будет хорошим папой. Но любить он умеет. Сейчас, например, Прохор любит себя. Пока нет детей, конечно...
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